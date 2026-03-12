'Policlinico di Modena, parcheggio del Centro Oncologico in condizioni inaccettabili'

Tornano al centro dell’attenzione le condizioni dell’area di parcheggio antistante il Centro Oncologico Modenese al Policlinico di Modena dopo la lettera pubblicata da La Pressa e firmata da un paziente oncologico. Sul tema interviene il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Ferdinando Pulitanò, che ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per chiedere chiarimenti e interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza.

'Da tempo cittadini, pazienti e operatori sanitari segnalano le criticità dell’area di parcheggio davanti al Centro Oncologico. Si tratta di uno spazio molto frequentato che dovrebbe garantire sicurezza, accessibilità e decoro, ma che invece continua a presentare problemi evidenti. Le segnalazioni parlano di buche, segnaletica carente, scarsa organizzazione degli spazi e condizioni generali di degrado. Una situazione che diventa ancora più grave se si considera che quell’area è utilizzata quotidianamente da pazienti oncologici, spesso sottoposti a terapie e quindi in condizioni di particolare fragilità'.

'Già nel giugno 2025 la Giunta regionale aveva risposto a una mia precedente interrogazione sostenendo che l’area non risultasse in stato di evidente abbandono e che fossero previsti interventi periodici di manutenzione e messa in sicurezza. Eppure, nonostante quella risposta, continuano ad arrivare segnalazioni da parte di cittadini e utenti del Policlinico che descrivono una realtà ben diversa.

Anche personalmente ho avuto modo di constatare queste criticità durante diversi sopralluoghi effettuati in momenti differenti - ha continuato Pulitanò -. Ciò che, ancora una volta, ci lascia esterrefatti, è che la sinistra che amministra la città sia cieca di fronte ai problemi reali dei cittadini e che, nemmeno di fronte all’evidenza, abbia la dignità di attivarsi per dare ascolto alla voce di chi, già con grande preoccupazione per la propria saluta, si trova a dover frequentare il luogo in questione'.





'Non è la prima volta che l’amministrazione modenese rimane immobile al cospetto di una situazione vergognosa, per poi riempire la bocca e il petto con progetti di riqualificazione milionari che non tengono conto delle necessità primarie dei cittadini. A ciò si aggiunge un disinteresse totale della Giunta regionale che non ha ancora avuto, nonostante i nostri numerosi solleciti passati, l’umiltà di voler conoscere la problematica richiamata dai pazienti oncologici - ha affermato Pulitanò -. Il Policlinico di Modena è uno dei principali poli sanitari della regione e ogni giorno accoglie un numero molto elevato di pazienti, visitatori e operatori.

Proprio per questo è necessario garantire standard adeguati anche nelle aree esterne e nei servizi di accesso, anche alla luce del recente mutuo da 54 milioni erogato dalla Regione alla Azienda Usl di Modena e all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, con cui ci si prefigge anche di migliorare la sicurezza e riqualificare gli spazi. Con questa interrogazione chiedo quindi alla Giunta regionale se sia a conoscenza delle segnalazioni più recenti, se siano stati effettuati nuovi sopralluoghi e quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria siano stati realizzati negli ultimi mesi. Ma soprattutto chiedo se non ritenga opportuno sollecitare l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena affinché vengano programmati interventi rapidi e strutturali di riqualificazione e messa in sicurezza del parcheggio, per garantire condizioni dignitose e sicure ai pazienti oncologici, ai loro familiari e al personale sanitario'.