Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, sequestrata droga in due alloggi destinati all'accoglienza e all'inserimento sociale

Modena, sequestrata droga in due alloggi destinati all'accoglienza e all'inserimento sociale

In due appartamenti, uno in zona Musicisti e l’altro in zona San Faustino

2 minuti di lettura

Un controllo mirato all’interno di due alloggi destinati all’accoglienza, richiesto dai referenti della struttura che gestisce i percorsi di inserimento sociale. È l’operazione condotta nella prima mattinata di oggi, mercoledì 11 marzo, dalla Polizia locale di Modena, intervenuta in due appartamenti, uno in zona Musicisti e l’altro in zona San Faustino.

L’attività nasce da una richiesta esplicita della cooperativa impegnata nella gestione dei progetti di accoglienza. Gli immobili interessati ospitano infatti persone inserite in percorsi di reinserimento sociale e, nell’ottica di garantire il rispetto delle regole interne e il buon andamento dei programmi, è stato chiesto l’intervento degli agenti per effettuare verifiche mirate.

L’operazione si è svolta con il supporto dell’unità cinofila, il cui contributo si è rivelato determinante. Durante i controlli gli operatori hanno infatti rinvenuto sostanza stupefacente, nello specifico hashish, detenuta per uso personale.

La droga è stata immediatamente posta sotto sequestro. Nei confronti della persona trovata in possesso della sostanza è stata contestata la violazione amministrativa prevista dall’articolo 75 del Dpr 309/90, che disciplina i casi di detenzione di stupefacenti per uso personale.

La collaborazione tra la Polizia locale e i referenti delle strutture proseguirà anche nei prossimi mesi con l’obiettivo di garantire condizioni di sicurezza, il rispetto delle regole e il buon esito dei percorsi di inserimento sociale degli ospiti. L’operazione si inserisce inoltre in un più ampio programma di monitoraggio e presidio del territorio che la Polizia locale conduce per la prevenzione del degrado e la tutela della sicurezza, anche all’interno di spazi e strutture destinati all’ospitalità e all’inclusione sociale.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Il sindaco di Modena Mezzetti: 'Voto No al referendum, non facciamoci prendere in giro'

Il sindaco di Modena Mezzetti: 'Voto No al referendum, non facciamoci prendere in giro'

Modena–Spezia, il Braglia si prepara alla sfida: prevendita in crescita e viabilità modificata

Modena–Spezia, il Braglia si prepara alla sfida: prevendita in crescita e viabilità modificata

Modena, il progetto di musicoterapia approda all’ospedale di Baggiovara

Modena, il progetto di musicoterapia approda all’ospedale di Baggiovara

Modena: munizioni, banconote false e attrezzi da scasso in auto: tre denunciati

Modena: munizioni, banconote false e attrezzi da scasso in auto: tre denunciati

Modena, piaga infortuni sul lavoro: lo scorso anno 13 morti e 14mila infortuni

Modena, piaga infortuni sul lavoro: lo scorso anno 13 morti e 14mila infortuni

Modena, 5 agenti della polizia locale in servizio in Procura

Modena, 5 agenti della polizia locale in servizio in Procura

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, via delle Costellazioni: ladri in casa di Stefano Bellei

Modena, via delle Costellazioni: ladri in casa di Stefano Bellei

Omicidio stradale: arrestato 20enne, non aveva la patente e guidava auto senza assicurazione

Omicidio stradale: arrestato 20enne, non aveva la patente e guidava auto senza assicurazione

Modena, sequestrati 27 chili di carne in una macelleria della Bassa

Modena, sequestrati 27 chili di carne in una macelleria della Bassa

Omicidio stradale: il 20enne arrestato dimorava nel campo nomadi abusivo a San Matteo

Omicidio stradale: il 20enne arrestato dimorava nel campo nomadi abusivo a San Matteo

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Castelfranco, sequestro da 1,2 milioni di euro a noto ristoratore

Castelfranco, sequestro da 1,2 milioni di euro a noto ristoratore

Senza patente alla guida di un'auto sotto sequestro: denuncia e multa da 7000 euro

Senza patente alla guida di un'auto sotto sequestro: denuncia e multa da 7000 euro

Formigine, violenza sessuale aggravata su minorenne: 39enne condannato a 6 anni di carcere

Formigine, violenza sessuale aggravata su minorenne: 39enne condannato a 6 anni di carcere

Rapine a un centro scommesse di Vignola: presa banda di campani

Rapine a un centro scommesse di Vignola: presa banda di campani