Modena, la giunta mette in campo 80 milioni per la manutenzione della città

Ieri la giunta Mezzetti ha presentato il nuovo Accordo quadro che il Comune di Modena sta predisponendo per il quadriennio 2026-2030 per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria fino a un valore complessivo di 80 milioni 618 mila euro. Il nuovo strumento, rispetto al quale, nei giorni scorsi, la Giunta comunale ha approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economica, consentirà di evitare il ricorso a singoli appalti dedicati per la manutenzione di oltre 960 chilometri di strade urbane ed extraurbane, 4 milioni 456 mila metri quadrati di verde, 65 ponti, 169 aree gioco e 150 edifici pubblici nel territorio comunale.





A presentare il nuovo strumento sono stati il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni e il dirigente del servizio Manutenzione della città Roberto Pieri, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta questa mattina, mercoledì 11 marzo, in Municipio. Entro alcune settimane passerà in Giunta anche il progetto esecutivo e, a seguire, verrà pubblicata la gara europea a evidenza pubblica, con l’obiettivo di rendere operativo l’Accordo quadro subito dopo la pausa estiva.

Nell’attesa che si arrivi al nuovo affidamento, intanto, continuano gli interventi di manutenzione nell’ambito della proroga dell’Accordo quadro con unico operatore precedente, che comprende attività di asfaltatura e chiusura buche su strada, segnaletica stradale, verde, oltre alla gestione del servizio neve per circa 3 milioni di euro.





'Il miglioramento della manutenzione e della cura della città – afferma il sindaco Mezzetti – è uno degli obiettivi di mandato che è in cima ai nostri intendimenti e che vogliamo perseguire con più determinazione. Dirò di più: per me è un'autentica 'ossessione'. Oggi presentiamo uno strumento che è stato pensato per dare risposte efficaci ed effettuare un'attenta programmazione: l'obiettivo è intervenire prima e non in forma emergenziale, programmare perché gli interventi siano continui nei limiti della spesa affidata. La nostra ambizione è quella di costruire un modello che riesca a produrre cambiamenti tangibili che i cittadini possano cogliere e apprezzare; i tempi non saranno immediati perché ci saranno procedure da espletare. Nel frattempo, mentre è in corso la gara e in attesa dell'affidamento, proseguiamo con gli interventi di manutenzione di cui stiamo dando costantemente conto ai modenesi'.





L’Accordo quadro consentirà l’attuazione degli interventi tramite una serie di specifici applicativi che di volta in volta verranno approvati e finanziati dalla Giunta comunale.

Lo strumento, infatti, definisce gli interventi nel contenuto prestazionale in termini di tipologie di lavori e relativi prezzi, ma non li predetermina nel numero e nella localizzazione, prevedendo solo il limite massimo di spesa al cui raggiungimento il contratto cessa di produrre effetti.

Il nuovo Accordo quadro, in particolare, si sviluppa in due lotti funzionali, entrambi comprendenti servizi e lavori, che potranno anche essere affidati a distinti operatori economici. Il primo lotto, per il quale potranno essere realizzati interventi fino all’importo massimo di 63 milioni 681 mila euro, è relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, sottopassi, segnaletica stradale, barriere di sicurezza, aree verdi, impianti idrici e di irrigazione a servizio del verde pubblico, aree gioco, arredi urbani, spazi pubblici e opere di urbanizzazione primaria e secondaria. In questo lotto, oltre al servizio di sgombero neve, rientra anche l’attività di centralizzazione e valutazione di tutte le segnalazioni che arrivano dai diversi canali dell’Ente, di gestione e programmazione degli interventi necessari in ordine di priorità per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze della città. Il secondo lotto funzionale è invece relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici scolastici, sportivi, istituzionali e vincolati, per interventi fino a una capienza di 16 milioni 936 mila euro.

Vi rientrano servizi e lavori di manutenzione inerenti a opere edili, da serramentista, impiantistiche (elettriche, idrauliche, spurghi) del patrimonio immobiliare pubblico, ma anche adeguamenti normativi, messe in sicurezza, efficientamento energetico e rifunzionalizzazioni.