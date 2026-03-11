Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Intelligenza artificiale: a Modena il meeting europeo del progetto ELLIOT sui modelli generativi multimodali

Intelligenza artificiale: a Modena il meeting europeo del progetto ELLIOT sui modelli generativi multimodali

Al via oggi: il convegno culminerà, venerdì 13 marzo, con l’inaugurazione del nuovo Centro AI di Unimore, presso il Tecnopolo di Modena

3 minuti di lettura
Dall’11 al 13 marzo il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Modena ospita il meeting del progetto europeo ELLIOT, che riunisce un consorzio di importanti istituzioni europee, per lo sviluppo di modelli generativi multimodali. Il convegno culminerà, venerdì 13 marzo, con l’inaugurazione del nuovo Centro AI di Unimore, presso il Tecnopolo di Modena.
L’Unità ELLIS - European Laboratory for Learning and Intelligent Systems - di Modena ospiterà dall’11 al 13 marzo presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Unimore il meeting del progetto europeo ELLIOT, che si occupa dello sviluppo di Multimodal Generalist Foundation Models (MGFM), sistemi di intelligenza artificiale capaci di apprendere conoscenze generali da enormi quantità di dati eterogenei tra video, immagini, testi, segnali da sensori industriali, serie temporali complesse e feed satellitari.

L'apertura dei lavori si è tenuta questa mattina con l'intervento della Rettrice Unimore Rita Cucchiara e del referente Unimore per il progetto ELLIOT Prof. Lorenzo Baraldi. Per tre giorni, ricercatrici e ricercatori provenienti da università, centri di ricerca e imprese europee si riuniranno per discutere i progressi scientifici del progetto, confrontarsi sulle sfide tecniche e pianificare le prossime fasi di sviluppo.

Il progetto ELLIOT riunisce un consorzio di importanti istituzioni europee, tra cui Unimore, CINECA e numerosi altri partner accademici e industriali.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
L’iniziativa è dedicata allo sviluppo e al progresso dei modelli generativi multimodali (MGFM), attraverso attività di ricerca su larga scala e un approccio responsabile all’innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale.

Un aspetto centrale del progetto è la promozione di un’intelligenza artificiale affidabile. ELLIOT dedica infatti particolare attenzione ai principi di trasparenza, equità, spiegabilità e robustezza dei sistemi, oltre alla promozione di pratiche di “IA verde” orientate alla riduzione dei consumi energetici.

“L’incontro di Modena rappresenta un momento chiave per il consorzio ELLIOT: un’occasione per valutare i risultati raggiunti, allineare le prossime tappe tecniche e rafforzare la collaborazione tra i partner europei impegnati nello sviluppo della nuova generazione di tecnologie di intelligenza artificiale” – ha commentato il Prof. Lorenzo Baraldi, che coordina l’evento. “La partecipazione ad ELLIOT, all’interno del quale il nostro gruppo ha da poco acquisito il coordinamento della track su End-to-end training from scratch, rappresenta un elemento importante, che si inserisce all’interno di una strategia più ampia che ci vede partecipare ad altri progetti Europei che collegano AI ed HPC, come MINERVA e IT4LIA, l’AI Factory Italiana”.

Il convegno culminerà, venerdì 13 marzo, con l'inaugurazione del nuovo Centro AI di Unimore, presso il Tecnopolo di Modena.
La giornata rappresenta il traguardo di un progetto pluriennale dedicato alla creazione di un'area all'interno del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” interamente dedicata all'Intelligenza Artificiale. L'iniziativa è stata resa possibile grazie al cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna, del Ministero dell'Università e della Ricerca e al supporto del PNRR e di progetti europei, sotto l'egida di Confindustria Emilia e del Laboratorio Europeo per l'Apprendimento e i Sistemi Intelligenti (ELLIS).

ELLIS è la rete scientifica europea che intende promuovere l'eccellenza nella ricerca, promuovere innovazioni nell'intelligenza artificiale, nonché formare la prossima generazione di ricercatori in questo campo. ELLIS comprende 39 laboratori (Unità ELLIS) in 14 paesi europei dedicati alla ricerca sull'apprendimento automatico e sui sistemi intelligenti.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, 5 agenti della polizia locale in servizio in Procura

Modena, 5 agenti della polizia locale in servizio in Procura

Carburanti, Franchini: 'Petrolio crolla ma gasolio resta alto. Speculazione fuori controllo e il Governo rinvia'

Carburanti, Franchini: 'Petrolio crolla ma gasolio resta alto. Speculazione fuori controllo e il Governo rinvia'

La riforma della giustizia

La riforma della giustizia

Modena elimina il criterio della residenza storica nelle graduatorie ERP

Modena elimina il criterio della residenza storica nelle graduatorie ERP

Servizi informazione Modena: ecco la determina che affida 5,7 milioni a Mediagroup e 1,2 milioni a Tracce-Mediagroup

Servizi informazione Modena: ecco la determina che affida 5,7 milioni a Mediagroup e 1,2 milioni a Tracce-Mediagroup

Frana di Boccassuolo: dal Governo 12 milioni. Braglia: 'Grande risultato'

Frana di Boccassuolo: dal Governo 12 milioni. Braglia: 'Grande risultato'

Articoli più Letti Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani

Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, piaga infortuni sul lavoro: lo scorso anno 13 morti e 14mila infortuni

Modena, piaga infortuni sul lavoro: lo scorso anno 13 morti e 14mila infortuni

Droga e coltelli: due denunce e un invio al CPR nella serata di controlli dei Carabinieri

Droga e coltelli: due denunce e un invio al CPR nella serata di controlli dei Carabinieri

Giornata consapevolezza del Delirium: iniziative all'ospedale di Baggiovara

Giornata consapevolezza del Delirium: iniziative all'ospedale di Baggiovara

Modena, tre nuove nomine in Ausl: Gandolfi, Fantuzzi e Cortese

Modena, tre nuove nomine in Ausl: Gandolfi, Fantuzzi e Cortese