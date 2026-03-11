Intelligenza artificiale: a Modena il meeting europeo del progetto ELLIOT sui modelli generativi multimodali

Dall’11 al 13 marzo il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Modena ospita il meeting del progetto europeo ELLIOT, che riunisce un consorzio di importanti istituzioni europee, per lo sviluppo di modelli generativi multimodali. Il convegno culminerà, venerdì 13 marzo, con l’inaugurazione del nuovo Centro AI di Unimore, presso il Tecnopolo di Modena.L’Unità ELLIS - European Laboratory for Learning and Intelligent Systems - di Modena ospiterà dall’11 al 13 marzo presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Unimore il meeting del progetto europeo ELLIOT, che si occupa dello sviluppo di Multimodal Generalist Foundation Models (MGFM), sistemi di intelligenza artificiale capaci di apprendere conoscenze generali da enormi quantità di dati eterogenei tra video, immagini, testi, segnali da sensori industriali, serie temporali complesse e feed satellitari.L'apertura dei lavori si è tenuta questa mattina con l'intervento della Rettrice Unimore Rita Cucchiara e del referente Unimore per il progetto ELLIOT Prof. Lorenzo Baraldi. Per tre giorni, ricercatrici e ricercatori provenienti da università, centri di ricerca e imprese europee si riuniranno per discutere i progressi scientifici del progetto, confrontarsi sulle sfide tecniche e pianificare le prossime fasi di sviluppo.Il progetto ELLIOT riunisce un consorzio di importanti istituzioni europee, tra cui Unimore, CINECA e numerosi altri partner accademici e industriali.L’iniziativa è dedicata allo sviluppo e al progresso dei modelli generativi multimodali (MGFM), attraverso attività di ricerca su larga scala e un approccio responsabile all’innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale.Un aspetto centrale del progetto è la promozione di un’intelligenza artificiale affidabile. ELLIOT dedica infatti particolare attenzione ai principi di trasparenza, equità, spiegabilità e robustezza dei sistemi, oltre alla promozione di pratiche di “IA verde” orientate alla riduzione dei consumi energetici.“L’incontro di Modena rappresenta un momento chiave per il consorzio ELLIOT: un’occasione per valutare i risultati raggiunti, allineare le prossime tappe tecniche e rafforzare la collaborazione tra i partner europei impegnati nello sviluppo della nuova generazione di tecnologie di intelligenza artificiale” – ha commentato il Prof. Lorenzo Baraldi, che coordina l’evento. “La partecipazione ad ELLIOT, all’interno del quale il nostro gruppo ha da poco acquisito il coordinamento della track su End-to-end training from scratch, rappresenta un elemento importante, che si inserisce all’interno di una strategia più ampia che ci vede partecipare ad altri progetti Europei che collegano AI ed HPC, come MINERVA e IT4LIA, l’AI Factory Italiana”.Il convegno culminerà, venerdì 13 marzo, con l'inaugurazione del nuovo Centro AI di Unimore, presso il Tecnopolo di Modena.La giornata rappresenta il traguardo di un progetto pluriennale dedicato alla creazione di un'area all'interno del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” interamente dedicata all'Intelligenza Artificiale. L'iniziativa è stata resa possibile grazie al cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna, del Ministero dell'Università e della Ricerca e al supporto del PNRR e di progetti europei, sotto l'egida di Confindustria Emilia e del Laboratorio Europeo per l'Apprendimento e i Sistemi Intelligenti (ELLIS).ELLIS è la rete scientifica europea che intende promuovere l'eccellenza nella ricerca, promuovere innovazioni nell'intelligenza artificiale, nonché formare la prossima generazione di ricercatori in questo campo. ELLIS comprende 39 laboratori (Unità ELLIS) in 14 paesi europei dedicati alla ricerca sull'apprendimento automatico e sui sistemi intelligenti.