Modena, disagio giovanile: assessori Camporota, Venturelli e Bortolamasi a confronto con gli studenti

Modena, disagio giovanile: assessori Camporota, Venturelli e Bortolamasi a confronto con gli studenti

L’assemblea all’Istituto Corni di largo Aldo Moro. Focus anche sull’attività degli school tutor

Un’assemblea chiesta dagli studenti stessi all’Amministrazione per confrontarsi su temi al centro del dibattito cittadino come sicurezza e disagio giovanile. Si è tenuto questa mattina, giovedì 12 marzo, negli spazi dell’Istituto Fermo Corni in largo Aldo Moro un incontro che ha visto, da una parte, il mondo della scuola con studenti, professori e coordinatori dei genitori, il Consiglio d’Istituto e i rappresentanti di classe del biennio; dall’altra quello delle istituzioni con gli assessori alla Sicurezza urbana integrata e Coesione sociale Alessandra Camporota, alle Politiche educative Federica Venturelli e alle Politiche giovanili Andrea Bortolamasi, insieme al comandante della Polizia locale Alberto Sola e a dirigenti comunali dei settori coinvolti.

La proposta degli studenti, subito condivisa dall’Amministrazione, è nata a seguito della diffusione di una lettera a firma dei ragazzi stessi dal titolo “Un insulto alla scuola un insulto a noi”, scritta per rispondere alla narrazione degli episodi di cronaca da parte degli organi di informazione che, sostengono gli studenti, danneggiano l’immagine della loro scuola. 

L’incontro ha offerto l’occasione per parlare anche di school tutor: da quando è partito il servizio, sono intervenuti sedando diversi episodi che sarebbero potuti sfociare in violenza.

Tre quelli significativi: al Polo Leonardo, intervenendo per interrompere le molestie di tre ragazzini incappucciati che ne avevano preso di mira un quarto, che si davano alla fuga; all’uscita dall’Istituto Corni del Polo Leonardo dove è stata tolta una spranga di ferro ad un ragazzino che la lambiva come se fosse una spada verso i suoi compagni di scuola per gioco ma in modo pericoloso; alla stazione delle corriere dove in un paio di episodi hanno segnalato la creazione di gruppi di ragazzi che stavano creando trambusto con l'apparente intento di azzuffarsi, e a seguito dell'immediato intervento della polizia locale presente in zona, hanno dato supporto fino a che le acque non si sono calmate; infine sempre alla stazione delle autocorriere dove un ragazzo molto agitato che disturbava è stato segnalato alla Polizia locale per la sua identificazione, in modo da far ritornare la calma.  

Modena, la giunta mette in campo 80 milioni per la manutenzione della città

Modena, sequestrata droga in due alloggi destinati all'accoglienza e all'inserimento sociale

Il sindaco di Modena Mezzetti: 'Voto No al referendum, non facciamoci prendere in giro'

Modena–Spezia, il Braglia si prepara alla sfida: prevendita in crescita e viabilità modificata

Modena, il progetto di musicoterapia approda all’ospedale di Baggiovara

Modena: munizioni, banconote false e attrezzi da scasso in auto: tre denunciati

Regalato da Esselunga, inutilizzato dal Comune

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, dopo 12 anni il sindaco Mezzetti mette fine allo scempio: sgomberato il campo abusivo sotto la Tav

Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'

Referendum, Dondi (FdI): ‘A Università Bologna sinistra blocca convegno per il Sì’

'Cittadinanza onoraria a Gratteri: così il Comune di Castelfranco fa campagna per il No'

Modena elimina il criterio della residenza storica nelle graduatorie ERP

Servizi informazione Modena: ecco la determina che affida 5,7 milioni a Mediagroup e 1,2 milioni a Tracce-Mediagroup