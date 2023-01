Polizia Ferroviaria, il grido del Siulp per la sicurezza caduto nel vu

'Nello scorso mese di ottobre, come SIULP di Modena, abbiamo formulato una serie di proposte per migliorare la sicurezza a bordo dei treni che circolano sulla tratta ferrroviaria modenese, teatro di scene non solo indecorose, ma anche pericolose. Abbiamo fatto una serie di proposte tecniche per arrivare a colpire i responsabili di ritardi, aggressioni e danneggiamenti dei convogli, sperando che la politica recepisse ed aprisse quantomeno un dibattito sul problema. A distanza di mesi, a fronte di un assoluto disinteresse da parte di politici ed amministratori, torniamo sul problema, consapevoli del disagio di personale ferroviario e di viaggiatori, ma non solo'. E' l'amara considerazione della segreteria provinciale del Siulp di Modena guidata da Roberto Butelli.'Il SIULP è tanto consapevole dei problemi a bordo treno, quanto di quelli della Polizia Ferroviaria di Modena, per cui riteniamo che, a fronte di un incremento di organico pari a zero per la Polfer di Modena, sia necessario proporre e riflettere.Proporre, ad esempio, Taser e spray al peperoncino anche per il personale della Polizia Ferroviaria: pensare di contrastare determinati fenomeni solo con pistola e manganello, è infatti anacronistico e limitante. Taser e peperoncino - scrive il sindacato - usati previo addestramento specifico e con le dovute norme di sicurerzza, potrebbero garantire maggiore sicurezza per gli operatori della Polizia Ferroviaria e minori disagi per il personale viggiante ed i viaggiatori.Sono due proposte concrete e funzionali che non mancheremo di portare avanti tramite il SIULP Nazionale, ma d’altro canto è anche necessario riflettere sul dato che a fronte di 17 operatori al momento in servizio contro i 24 previsti, non è pensabile impiegarli tutti a bordo treno in quanto va effettuata la vigilanza dello scalo di Modena e sono assolutamente necessarie anche alcune attività burocratiche imprescindibili.Chi pensa che tutto il personale possa essere impiegato sui treni, non conosce regole e funzionamento della Polizia di Stato, al contrario degli operatori e dei suoi principali rappresentati.Se le risposte che dovrebbero arrivare innanzitutto dalla politica sono completamente assenti, è necessario passare a risposte tecniche ed a riflessioni operative quanto mai necessarie' - conclude il Siulp