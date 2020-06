Polizia, il nuovo capo della Squadra Mobile arriva da Forlì

, 40 anni originario di Gravina di Puglia, è il nuovo Capo della squadra Mobile della questura di Modena. Paternoster arriva da Forlì (ancor prima ha operato ad Alessandria) dove guidava sempre la Mobile locale. 'Ringrazio per l'importante incarico il questore di Modena - ha commentato Paternoster -. Modena, col suo importante tessuto economico, è una realtà caratterizzata da tutte le grandi sfide non di una provincia, ma di una città metropolitana anche in termini di lotta alla criminalità organizzata'.