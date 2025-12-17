Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Scandalo Amo, messa in mora ex dirigenti: così Bosi tradisce Muzzarelli per Mezzetti?

Scandalo Amo, messa in mora ex dirigenti: così Bosi tradisce Muzzarelli per Mezzetti?

Con la decisione del Tribunale di autorizzare l'esecutività provvisoria del decreto ingiuntivo solo per l'88% dell'ammanco, Bosi non poteva fare altro

1 minuto di lettura

Buonasera direttore,
interessante questa partita a scacchi.
Mezzetti, per il tramite di Bosi il quale mette in mora sia Burzacchini da Friburgo che Reggianini del Pd, lancia apertamente guanto di sfida a Muzzarelli ed vecchia nomenklatura cittadina.
Natale è ormai alle porte. Chi riuscirà a mangiare la colomba? Mezzetti o Muzzarelli?
Cordialmente,
Roberto Malavasi - Albareto

 

Carissimo Malavasi,
la sua lettura sull'annuncio di oggi di Andrea Bosi relativo all'invio delle lettere di messa in mora agli ex dirigenti Amo è interessante. I retroscena politici sono un gioco divertente perchè non importa siano veri, ma - nel teatrino pirandelliano delle maschere - è importante siano verosimili. Indubbiamente in questo teatro il 'premio' della poltrona è l'unica cosa che conta per tutti (destra o sinistra che sia), ma in tutta onestà questa mossa di Bosi non credo sia dettata da equilibrismi di corrente. Semplicemente dopo mesi di attesa e a fronte alla decisione del Tribunale di autorizzare l'esecutività provvisoria del decreto ingiuntivo solo per l'88% dell'ammanco, penso che Bosi davvero non potesse proprio fare altro. Ma è pur vero che la mia e la sua lettura non si escludono.
Buon Natale di cuore a lei e a tutti i lettori, in particolare a chi ci critica con più forza e a chi si sente più debole.
Giuseppe Leonelli

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Comitato Remigrazione sbarca a Modena, Cgil e Anpi: 'Proposte aberranti da organizzazioni fasciste'

Comitato Remigrazione sbarca a Modena, Cgil e Anpi: 'Proposte aberranti da organizzazioni fasciste'

Scandalo Amo, inviate le lettere di messa in mora agli ex dirigenti per 67mila euro

Scandalo Amo, inviate le lettere di messa in mora agli ex dirigenti per 67mila euro

Donna con intenti suicidi salvata dalla Polizia di Stato

Donna con intenti suicidi salvata dalla Polizia di Stato

A1: furgone divorato dalle fiamme, salvo il conducente

A1: furgone divorato dalle fiamme, salvo il conducente

Le carte di Mary of Modena e della fuga dalla Corte Inglese custodite a Modena

Le carte di Mary of Modena e della fuga dalla Corte Inglese custodite a Modena

Maranello, dipendente Agenzia funebre promette soldi a medico ospedaliero in cambio dei nomi dei defunti

Maranello, dipendente Agenzia funebre promette soldi a medico ospedaliero in cambio dei nomi dei defunti

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena paralizzata per una partita: città ostaggio del calcio

Modena paralizzata per una partita: città ostaggio del calcio

Modena, via Fossa Monda nord: strada chiusa in modo arbitrario e senza informare i cittadini

Modena, via Fossa Monda nord: strada chiusa in modo arbitrario e senza informare i cittadini

Ma a chi importa il Superzampone? Io vorrei solo una risonanza magnetica

Ma a chi importa il Superzampone? Io vorrei solo una risonanza magnetica

Modena: disagi comprensibili, ma il Braglia è punto di riferimento per la comunità

Modena: disagi comprensibili, ma il Braglia è punto di riferimento per la comunità

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli Recenti Superzampone trasformata in festa Pd: ecco il pluralismo Dem

Superzampone trasformata in festa Pd: ecco il pluralismo Dem

Caso Ordine degli Ingegneri: è tutto trasparente, basta suggestioni

Caso Ordine degli Ingegneri: è tutto trasparente, basta suggestioni

HeracquaModena, dopo la bocciatura del piano Aimag resta la 'scatola finanziaria' per 140 dipendenti

HeracquaModena, dopo la bocciatura del piano Aimag resta la 'scatola finanziaria' per 140 dipendenti

Sicurezza, Barbari (Pd): 'Bravo il consigliere Forza Italia che ha condiviso la battaglia Pd'

Sicurezza, Barbari (Pd): 'Bravo il consigliere Forza Italia che ha condiviso la battaglia Pd'