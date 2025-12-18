Manca numero legale e la votazione salta: il centro sinistra dà la colpa all'opposizione

I capigruppo del Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle hanno attaccato l’uscita dall’aula dei gruppi di Fratelli d’Italia e Lega in consiglio comunale, che ha fatto saltare la votazione relativa all’analisi e alla razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Modena“I gruppi di Fratelli d’Italia e Lega hanno abbandonato l’aula consiliare facendo venir meno il numero legale durante la votazione di una delle delibere che più di ogni altra chiama le opposizioni a esercitare pienamente il proprio ruolo di controllo - hanno dichiarato i capigruppo delle forze di maggioranza Diego Lenzini (PD), Martino Abrate (AVS) e Giovanni Silingardi (M5S) - ossia quella relativa all’analisi e alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune, che è un atto centrale per la trasparenza, il controllo e il buon governo delle risorse pubbliche”.“Un comportamento che riteniamo grave e irresponsabile, del tutto estraneo al confronto democratico - proseguono - e che dimostra ancora una volta come una parte dell’opposizione preferisca il sabotaggio istituzionale al lavoro serio, trasparente e responsabile nell’interesse della comunità”.“Uscire dall’aula per impedire il voto su una delibera che richiede l’esercizio del ruolo di controllo da parte del Consiglio comunale significa sottrarsi alle proprie responsabilità e indebolire le istituzioni chesi è chiamati a rappresentare” attaccano Lenzini, Abrate e Silingardi.“I cittadini modenesi meritano un Consiglio comunale serio, autorevole e all’altezza del proprio ruolo, capace di discutere nel merito, assumere decisioni e garantire trasparenza e controllo sull’uso delle risorse pubbliche - ribadiscono gli esponenti di maggioranza - questa serietà deve essere garantita da tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, perché il funzionamento delle istituzioni viene prima di qualsiasi tattica o convenienza di parte”.“È questo l’impegno che continueremo a portare avanti, nel rispetto delle regole democratiche e del mandato ricevuto dai cittadini” concludono.