Sanità Emilia Romagna: emergenza continua: 'Passeremo Natale al lavoro'

Mobilitazione regionale oggi, promossa dai sindacati Fp Cgil e Uil Fpl, per dire no al blocco delle assunzioni nella sanità pubblica deciso dalla Regione Emilia Romagna che comporterà la mancata proroga dei contratti a tempo determinato e dei contratti interinali di infermieri, operatori socio-sanitari e amministrativi e per chiedere un aumento delle risorse per la sanità.Questa mattina a Modena si è tenuto un presidio all’interno del Policlinico insieme a Nicola Russa della Uil fp e Alessandro De Nicola della Cgil fp.'Pur apprezzando lo sforzo e l'impegno della Regione Emilia Romagna sulle politiche assunzionali messo in campo nel 2020 e parte del 2021, riteniamo grave l'indicazione data alle aziende sanitarie di bloccare in termini generali le assunzioni a seguito delle difficoltà legate al bilancio regionale - affermano i sindacati -.'Non accetteremo pertanto che nessun dipendente che abbia acquisito nel 2021 o che maturerà nel 2022 i requisiti per la stabilizzazione sia lasciato a casa e servono certezze adesso, aspettare il 18 gennaio come teorizza la Cisl Fp, ha lo stesso significato della frase “Adda passà ‘a nuttata !”. Alla Regione chiediamo di battere i pugni sul tavolo del Ministero della Salute e dell'Economia perché stanzi le risorse necessarie, non si può infatti accettare che la “straordinaria” situazione legata alla pandemia trovi risposta nel solo finanziamento “ordinario” da parte dello Stato. Occorre quindi modificare la Legge di Stabilità attualmente in discussione. Rivendichiamo il diritto alla salute e il benessere delle comunità come diritto universale delle persone e tuteliamo le lavoratrici ed i lavoratori per garantirlo. Se la Cisl Fp pensa di mobilitarsi tra oltre un mese, Fp Cgil e Uil Fpl ritengono lo si debba fare adesso per ottenere sin da subito risposte certe, questi non sono temi che possono essere rimandati al domani'.