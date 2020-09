Prima campanella post-Covid, Muzzarelli alle Lanfranco e don Milani

Le aree di attesa destinate a ciascuna classe sono tracciate all’esterno degli ingressi di cui gli alunni devono servirsi secondo le indicazioni già fornite alle famiglie. Alla segnaletica esterna ha pensato il Comitato dei genitori che domenica pomeriggio si è trovato a preparare tutto. Oggi, dopo un’attesa durata sei mesi i ragazzi, con naso e bocca coperti dalla mascherina che possono abbassare solo una volta al banco, sono entrati a scuola. Il sindaco Muzzarelli e l'assessore all’Istruzione Baracchi hanno fatto visita alle medie Lanfranco e alla primaria Don Milani per salutare simbolicamente tutti gli alunni e i docenti al rientro in classe.

