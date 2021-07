Prof morto 10 giorni dopo il vaccino: Procura chiede archiviazione

Per la morte di Giuseppe Morabito, il docente 61enne deceduto il 13 marzo scorso a Vergato, nell'Appennino bolognese, 10 giorni dopo essere stato vaccinato con il siero AstraZeneca, 'va esclusa la responsabilità di terze persone'. Questa la conclusione a cui sono giunte le indagini del Pm di Bologna, Rossella Poggioli, che ha quindi chiesto l'archiviazione del fascicolo per omicidio colposo aperto a seguito della morte dell'uomo. Morabito, si legge nella richiesta, firmata anche dal procuratore capo Giuseppe Amato, 'si è sottoposto a vaccinazione durante il periodo di incubazione' del Covid (il docente, come emerso dall'autopsia, aveva infatti contratto il virus) 'ignorando' di essere contagiato, e la malattia 'è inesorabilmente progredita fino al decesso'. La somministrazione, proseguono poi dalla Procura, 'è avvenuta nel rispetto dei protocolli sanitari e la fiala usata faceva parte di un lotto risultato conforme alle specifiche dei parametri approvati dall'Ema (Agenzia europea del farmaco)'. E considerando anche che 'nessuna altra persona' vaccinata il 3 marzo con AstraZeneca dal medico che somministrò il siero a Morabito e dal suo collaboratore 'ha accusato la grave sintomatologia' manifestata poi dal docente, va appunto 'esclusa la responsabilità di terze persone per il decesso di Giuseppe Morabito avvenuto a seguito di vaccinazione'. Infine, la Procura ribadisce quanto aveva già affermato a fine marzo dopo l'autopsia, vale a dire che, stando a quanto emerso dalle analisi, il decesso del 61enne 'non è ricollegabile alla somministrazione del vaccino AstraZeneca'. I consulenti del Pm hanno infatti concluso che 'le manifestazioni tromboemboliche riscontrate nel signor Morabito sono esclusivamente attribuibili al decorso della patologia da Covid' e che 'la vaccinazione non ha avuto alcun ruolo' nel determinarle.