Quarta dose vaccino, Ausl Modena: 'Ultimi giorni vaccinazione by night'

Si conclude questa settimana l’invio da parte dell’Azienda USL di Modena degli SMS con l’appuntamento per la quarta dose ai cittadini eleggibili dai 60 anni in su, un totale di oltre 113mila messaggi inviati da quando si è aperta questa nuova fase della campagna di vaccinazione anti covid-19. 'Terminano, con gli ultimi due appuntamenti, anche le vaccinazioni “by night”, una possibilità in più disposta dall’Ausl, e che ha riscosso un’ottima adesione. Sono ancora disponibili posti per la seduta del 4 agosto - lo fa sapere l'Ausl Modena -. La vaccinazione serale si effettua unicamente nel Punto vaccinale di Modena (Strada Minutara 1, ex aeronautica) dalle 18 alle 22 e gli ultimi due appuntamenti sono martedì 2 agosto e giovedì 4 agosto.Come indicato dal Ministero della Salute, la somministrazione della quarta dose di vaccino anti Covid (chiamata anche seconda dose di richiamo o ‘second booster’) è raccomandata alle persone dai 60 anni compiuti in su e alle persone da 12 anni a 59 anni con elevata fragilità (le patologie individuate dal Ministero sono riportate sul nostro sito nella pagina www.ausl.mo.it/vaccino-covid-quarta-doseLa vaccinazione può essere effettuata purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del tampone positivo), vale a dire per le persone che hanno:· regolarmente effettuato il ciclo vaccinale primario più la dose booster;· ricevuto due dosi di vaccino e poi avuto un tampone positivo prima di effettuare la terza dose booster;· effettuato il ciclo primario, la dose booster e poi hanno contratto il covid.Dal 14 al 31 luglio l’Azienda USL ha iniziato a vaccinare con quarta dose anti Covid le persone con età da 60 a 79 anni e le persone con età da 12 a 59 estremamente fragili secondo le patologie indicate dal Ministero della Salute (la vaccinazione degli over 80 anni e delle persone estremamente fragili da 60 a 79 anni era già iniziata nei mesi scorsi).In provincia di Modena la platea ora destinataria di quarta dose è pari a oltre 113mila persone di cui 96.451 con età da 60 a 79 anni e 16.793 persone da 12 a 59 anni estremamente fragili. Nei primi 15 giorni l’Azienda USL ha fornito e gestito circa 30mila appuntamenti (fino al 31 luglio): di questi l’adesione complessiva è stata pari al 46%.