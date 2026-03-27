IMU ospedale Sassuolo, Altini (Ausl): 'Obiettivo azzerare il contenzioso col Comune'
Il direttore Generale Ausl fa il punto dopo il nostro articolo sull'opposizione dell'azienda sanitaria alla richiesta di 1,6 milioni dal Comune per il triennio 2020-2022. 'Situazione sanata dal 2025 con ospedale totalmente pubblico. Per il pregresso auspichiamo una conciliazione'
27 marzo 2026 alle 16:38
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'Siamo assolutamente allineati sull’obiettivo di azzerare il contenzioso in atto che non ha più ragion d’essere dal momento che quello di Sassuolo è a tutti gli effetti un ospedale pubblico pienamente incardinato nel sistema modenese. Auspichiamo di poter risolvere anche il pregresso nel modo migliore; sono in tale senso in corso interlocuzioni con il Comune di Sassuolo in quanto il nostro obiettivo non è stare fermi su questioni che appartengono al passato, ma lavorare sulla qualità attuale e futura della nostra rete sanitaria provinciale'.
Così il Direttore Generale dell'Ausl di Modena interviene dopo la pubblicazione su La Pressa dei contenuti della delibera con cui la stessa Ausl di Modena ha disposto l'opposizione alla richiesta di pagamento IMU avanzata dal Comune di Sassuolo rispetto alla proprietà del locale ospedale. Cifra considerevole: 1,6 milioni di euro per il triennio 2020-2022.
Il credito vantato dal Comune in riferimento a quelle annualità, fonderebbe sul fatto che l'ospedale non fosse a tutti gli effetti un ospedale pubblico, avendo al suo interno quote anche di privati, poi cedute all'Ausl di Modena. Condizione superata nel 2025, anno in cui l'ospedale di Sassuolo sarebbe a tutti gli effetti un ospedale pubblico e la sua proprietà esente, come tale, dagli obblighi IMU.
Rimarrebbe però scoperto il pregresso. Un pregresso che il Comune di Sassuolo aveva già vantato come credito per il decennio precedente, chiedendone la riscossione. Atto al quale l'Ausl si era opposta con esito favorevole. Da qui l'auspicio che la nuova opposizione alla richiesta di pagamento, (formalizzata dall'Ausl attraverso l'affidamento della procedura allo stesso legale che aveva seguito le precedenti opposizioni), abbia lo stesso esito o sia superata da una conciliazione sempre possibile ed auspicata. 'Il recente affidamento dell’incarico di difesa dell’Azienda USL di Modena - specifica l'Ausl - rientra in continuità con la medesima attività prestata dal professionista in altri analoghi giudizi che hanno visto un esito favorevole alla posizione dell’Azienda, ma non preclude in ogni caso eventuali soluzioni di natura conciliativa, anche in considerazione dei giudizi attualmente pendenti'.
Gianni Galeotti
Giornalista
Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...
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