Ravenna: la consulta del volontariato chiede materiale

In queste ore vi è la necessità di pulire e gestire i residui dell’inondazione, oltre a organizzare i volontari, la Consulta si sta organizzato per reperire e ricevere da tutta italia materiali per gestire questa fase di pulizia dal fango e dai detritiServono con urgenza: Stivali gomma dal numero 36 al 45; Badili (quelle da neve); Spazzoloni; Pompe aspira acqua; Tira acqua; Cassetta pronto soccorso; Secchi; Carriole; Guanti; Prodotti per pulizia; Tute usa e gettaPunto temporaneo di Raccolta donazioni presso i magazzini CMC in via Trieste 76 a Ravenna a partire da martedì 23 maggio.Orario di apertura per consegna e ritiro 9.00 - 12.00 tutti i giorni fino ad emergenza finita, 366.5938218.