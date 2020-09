Referendum e covid, possono votare anche le persone in isolamento

In vista del referendum di questo fine settimana a Modena alcuni seggi elettorali saranno dedicati alla raccolta del voto dei pazienti ricoverati nell’area Covid del Policlinico di Modena e degli elettori in isolamento a domicilio che ne avranno fatto richiesta al proprio Comune di residenza.Una task force delle Aziende sanitarie supporterà i pazienti ricoverarti occupandosi di tutte le pratiche amministrative necessarie all’esercizio del diritto al voto, oltre a garantire la formazione sulle misure di sicurezza e prevenzione dal contagio e sul corretto uso dei dispositivi di protezione individuale in particolare per componenti dei seggi che raccoglieranno il voto nell’area Covid e al domicilio delle persone in isolamento.Per poter votare in ospedale occorrerà consegnare agli addetti delle Aziende un documento di identità valido e la tessera elettorale. Sarà il personale addetto a richiedere al seggio elettorale di appartenenza del cittadino l’autorizzazione per votare nel seggio ospedaliero. Siccome questa operazione può richiedere un tempo lungo, si raccomanda a tutti gli interessati di manifestare la propria volontà di votare con un opportuno anticipo.Per quanto riguarda l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, al Policlinico di Modena i seggi elettorali ordinari saranno allestiti negli uffici amministrativi della Segreteria Generale siti al 3° piano dell’ingresso 1, mentre i seggi speciali Covid saranno allocati nel sito “ex Formazione” della palazzina degli ex ambulatori. All’Ospedale Civile di Baggiovara i seggi ordinari saranno allestiti nelle aule Malpighi e Ramazzini 2° piano corpo centrale – ballatoio.Per quanto riguarda l’Azienda USL di Modena, invece, all’Ospedale di Carpi, il seggio si trova al primo piano, Sala Biblioteca. Negli ospedali di Mirandola, Pavullo e Vignola il voto sarà raccolto dai cosiddetti “seggi volanti”. Nell’Ospedale di Sassuolo, infine, il seggio si trova al piano terra, Sala Congressi.I pazienti elettori con gravi infermità certificate potranno ricorrere al voto assistito secondo le procedure previste in questi casi.