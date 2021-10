Sindacati di base uniti: sciopero e due presidi a Modena

Si calcola che il 20% dei lavoratori non abbia il green pass e non si potrà permettere di sottorsi a tampone ogni 48 ore al costo minimo di 15 euro (se non si considerano le eccezioni come quella di Seta che nulla tolgono alla rivendicazione, e che proporrà tamponi a 12 euro in convenzione con un centro privato). E' uno dei temi posti in termini di rispetto della libertà di scelta dei lavoratori posti questa mattina insieme alla lunga serie di rivendicazioni sul fronte salariale, contrattuale, di orario di lavoro che per la prima volta hanno unito, in una unica giornata di protesta e di sciopero, i lavoratori dei sindacati di base.Due i presidi dei lavoratori organzzati questa mattina anche a Modena, così come nei principali centri italiani, capoluoghi di regione e di provincia: a Modena presidi organizzati rispettivamente da USB e SI Cobas davanti alla sede Seta e davanti alla sede dell'INPS. Diversi i punti ribaditi dai rappresentanti sindacali, in parte uniti da quello che nelle ultime settimana è diventato più pregnante, quello sull'obbligo del Green Pass: 'Non siamo contrari ai vaccini ma all'utilizzo di un Green Pass che discrimina violando il diritto al lavoro e viola la stessa libertà di scelta che dovrebbe essere tutelata e non fatta pagare, con la sospensione dal lavoro e con un tampone a pagamento che anche economicamente, oltre che in linea di principio, diventa insostenibile'Nel video, Enrico Semprini, referente provinciale Si Cobas su Green Pass e punti dello scioperoNel video seguente, Sebastiamo Taumaturgo e Giovanni Miele, Usb Lavoro PrivatoLa mobilitazione di oggi era già programmata da agosto, ovvero in un periodo antecedente all'obbligo del Green Pass e riguarda su diversi punti di contrarietà- Contro lo sblocco dei licenziamenti per la riduzione generalizzata dell'orario di lavoro a parità di salario al fine di contrastare l'attacco all'occupazione- Per un meccanismo di piena tutela dei salari dell'inflazione, garanzia del reddito attraverso un salario medio garantito a tutti i disoccupati, per l'accesso gratuito universale ai servizi sociali e unico sistema di ammortizzatori sociali che garantisca la effettiva continuità di reddito e salario;- Contrasto l'utilizzo indiscriminato dei contratti precari- Rilancio degli investimenti pubblici nella scuola nella sanità e nei trasporti