Scuola, Cts: a settembre in classe con mascherina e distanziamento

Il Comitato tecnico scientifico ho risposto nei giorni scorsi ad una serie di quesiti posti dal ministero dell'Istruzione per programmare l'inizio del prossimo anno scolastico. Le questioni relative alla scuola, sono state affrontare nella riunione del 25 giugno al termine della quale gli esperti hanno sottolineato che in linea generale 'A settembre quindi si tornerà a scuola con la mascherina e rispettando il distanziamento e vistal'incertezza dello scenario epidemiologico,Il Cts ricorda infatti che molto probabilmente le vaccinazioni porteranno ad una riduzione della diffusione del virus e che l'immunizzazione del personale scolastico (che ad oggi è al 73% del totale) ridurrà ulteriormente i contagi nelle scuole. Ma nonostante questo al momento non è possibile, dicono gli esperti, prevedere quanti minori saranno stati vaccinati a settembre.

