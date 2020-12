Sarà una lunga notte di monitoraggio per i principali fiumi modenesi, soprattutto sul Secchia. La prima ondata di piena della mattina, che si inseriva ad un livello dell'acqua ai minimi, sotto il metro di altezza a Ponte Alto, si era fermata, dopo 12 ore di crescita, a 8,70 metri ma la persistenza delle piogge su tutta la provincia e l'innalzamento delle temperature che hanno provocato lo scioglimento di altra neve, hanno generato una seconda ondata di piena che sta interessando in maniera massiccia tutto il reticolo minori dei torrenti e i due principali fiumi: Secchia, Panaro e l'affluente di quest'ultimo, torrente Tiepido. Entrambi hanno superato il livello di allerta gialla nel pomeriggio avviandosi verso il livello di allerta rossa a Fossalta (Tiepido), Ponte di San Ambrogio e Navicello. Il Secchia si sta avviando velocamente verso l'allerta rossa dei 10 metri. Allerta raggiunta nel punto di rilevamento a Monte della casse di Espansione, a livello della diga di regolazione, dove il livello dell'acqua è andato oltre la sommità, facendo. Livello di soglia rossa superato a Rubiera. Il sistema di monitoraggio Aipo e di protezione civile è pienamente operativo ed è stato attivato per l'intera notte e la giornata di domani

