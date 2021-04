Sciopero serale in Seta: 'Serve un vaccino contro la perdita dei diritti'

Nuovo sciopero, ma questa volta nelle ore serali, dei lavoratori Seta venerdì 23 aprile, 'l'ennesimo di una lunga serie iniziato con la nascita di SETA' - afferma la sigla sindacale promotrice USB'A distanza di 9 anni dalla fusione tra Modena, Reggio Emilia e Piacenza, la mutevole Direzione Aziendale ha fatto di tutto per perdere la fiducia delle Lavoratrici /Lavoratori e per dividerli, creando un clima insostenibile, fatto di forti tensioni per i diversi trattamenti e gravi disuguaglianze di ogni genere, mantenute per ogni territorio e all'interno dello stesso bacino di appartenenza' - spiega la segreteria sindacale Usb rispetto alle motivazioni dello sciopero'Nonostante 10 anni di duro lavoro all'interno di SETA, USB L.P. viene tenuta fuori dal tavolo delle trattative, nel momento in cui si pensa di perpetrare un' ulteriore beffa con la complicità dei Sindacati filo Aziendali, prevedendo 6 diversi contratti di secondo livello tra il solo Personale Viaggiante, allo scopo di cancellare in maniera graduale vecchi accordi che contrariamente andavano integrati e migliorati'. Dal fronte contrattuale a quello della salute pubblica.'Pur mantenendo alta l'attenzione per la salute e la sicurezza dei lavoratori, non rinunciando mai a segnalare agli uffici preposti ogni carenza sulle norme antiCovid, serve un vaccino per un Virus che da tempo si annida in ogni angolo della Azienda, che sta producendo perdite di diritti, delle tutele fondamentali e impoverimento salariale.USB L.P. ha scritto anche al Ministero di Trasporti , a quello delle Politiche del Lavoro e delle Pari Opportunità; alla Regione Emilia Romagna e agli Assessori preposti sul Territorio, per chiedere un aiuto ma anche per informare di quello che succede in una Azienda a Capitale Pubblico che gestisce circa 1100 dipendenti.La vertenza riguarda in genere anche la qualità della vita lavorativa, resa impossibile da Accordi sui turni che riteniamo a tratti illegittimi e che l'Azienda vorrebbe addirittura peggiorare; perché al Personale utilizzato nella stessa giornata sia su tratte urbane che su quelle extraurbane, viene applicata la normativa di sfavore; perché viene cancellato per certi turni il diritto dell'ora del pasto, considerando turni mattutini quelli che iniziano presto la mattina e terminano per le 15 e 30; turni disagiati che impegnano i conducenti fino a 14 ore, assegnati senza congruo anticipo; che sottraggono ore di riposo e di vita sociale e familiare; che causano disturbi di ogni genere, mettendo a rischio la salute degli stessi dipendenti'