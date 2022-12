Servono più medici di base, la Regione aumenta i posti al corso triennale

La carenza di medici ospedalieri e di base ormai non fa più notizia. Un problema evidentemente non gestito si è trasformato in emergenza. Ma come ha oggi evidenziato in una lettera aperta il Prof. Giuseppe Masellis, per formare un professionista ci vogliono anni e l'emergenza, dopo anni trascorsi come se il problema non esistesse è impossibile da fronteggiare nell'immediato. Ed è così che la sanità nazionale, regionale e locale che doveva anticipare e prevenire gli effetti della grande domanda di cure e prestazioni e il grande flusso di pensionamenti, occupandosi ricambio di una categoria, si trova ora gestire i propri ritardi. Con piani di emergenza, appelli, investimenti mastodontici. Anche per aumentare i posti disponibili al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2022-2025. E' ciò che ha annunciato la Regione Emilia-Romagna oggi, confermando che saranno 309 i laureati in Medicina e Chirurgia che quest’anno potranno accedere al corso triennale, con un aumento di 57 posti.Saranno 209 quelli a disposizione attraverso un bando di concorso pubblico per esami, i restanti 100 attraverso una graduatoria riservata a coloro che hanno lavorato nei servizi di medicina generale per almeno 24 mesi negli ultimi dieci anni (possibilità prevista dall’ex ‘decreto Calabria’): poiché i posti disponibili nella graduatoria riservata assegnati all’Emilia-Romagna dalla ripartizione a livello nazionale stabilita in Conferenza Stato-Regioni erano solo 43, la Regione ha deciso di aumentare il contingente di altre 57 unità, coprendo interamente con risorse proprie - 3,5 milioni - le spese per l’organizzazione del corso triennale. Grazie a questo intervento, si arriva così al numero complessivo di 309 posti disponibili.Tutti i 209 medici che supereranno la selezione partecipando al concorso pubblico per esami saranno destinatari di una borsa di studio.

148 borse saranno pagate dalla Regione con il riparto dei finanziamenti del Fondo Sanitario Nazionale (oltre 5,5 milioni di euro), mentre le altre 61 saranno finanziate con risorse provenienti dalla Missione 6 del PNRR (oltre 2,3 milioni di euro).

Per i 100 medici che saranno ammessi al corso tramite graduatoria riservata non è prevista la borsa di studio.



I tempi



Il Bando e l’Avviso sono pubblicati sul Bollettino ufficiale delle Regione (parte terza concorsi, n. 361 del 2 dicembre 2022), mentre è prevista entro fine anno la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando e dell’avviso pubblico. Per ragioni di uniformità nazionale il termine per la presentazione delle domande scadrà alle ore 13 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica utilizzando la piattaforma all’indirizzo http://selezionecorsommg.regione.emilia-romagna.it.



I requisiti di ammissione e ulteriori informazioni sono disponibili sia nel testo del bando e dell’avviso, che sull’apposita pagina di ER Salute, all’indirizzo https://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/carriera-e-formazione/medicina-convenzionata/corso-di-formazione-specifica-in-medicina-generale