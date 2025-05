Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Attimi di apprensione nella mattinata di venerdì 16 maggio, a Spilamberto, dove una bambina di circa 11 anni è stata trovata da sola per le strade del centro cittadino. La segnalazione è partita da una commerciante di via Enrico Berlinguer, che ha notato la piccola visibilmente smarrita e ha immediatamente allertato la Centrale Operativa dei Carabinieri.



Sul posto sono giunti in pochi minuti i militari della Stazione di Spilamberto, che hanno preso in carico la situazione. Sebbene la minore non presentasse segni evidenti di malessere, è stato richiesto il supporto del personale sanitario del 118 per una valutazione medica precauzionale.

Le rapide indagini avviate dai Carabinieri, in collaborazione con il Sindaco di Spilamberto, hanno permesso di chiarire in breve tempo l’accaduto: la bambina si era allontanata volontariamente dalla propria abitazione, approfittando di un momento di distrazione del nonno, ed era poi finita per perdersi tra le vie del paese.

Grazie alla prontezza e al coordinamento delle forze dell’ordine e dei soccorritori, la giovane è stata ritrovata e riaffidata in buone condizioni alla famiglia. Nessuna conseguenza fisica, ma tanta pressione timore vissuta.

Il Sindaco ha espresso pubblicamente il proprio ringraziamento ai Carabinieri di Spilamberto e agli operatori sanitari, sottolineando l'importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni per la tutela della sicurezza e del benessere dei più fragili.