'Sì del Ministero all'apertura del punto nascita di Mirandola': un post FB apre un caso

Se venisse confermata dagli organismi competenti, cosa che oggi non è successa, la notizia avrebbe davvero dell'incredibile. E, soprattutto, avrebbe un peso politico enorme. Soprattutto perché renderebbe surreale il dibattito degli ultimi due anni, sviluppato intorno alla presunta mancata risposta del ministero alla richiesta di deroga avanzata della Regione nel 2022, rispetto alla deroga all'apertura del punto nascita di Mirandola, chiuso da AUSL e Regione a dicembre 2022, con la motivazione ufficiale che la carenza di personale era arrivata a tal punto da non garantire più gli standard di sicurezza per le partorienti. E nonostante il fatto che a Mirandola venivano gestiti ormai da tempo solo parti fisiologici.



Un parere mancante, quello del ministero, su cui si è giocato per anni il botta e risposta tra centro-destra e centro-sinistra.

Il primo a contestare alla Regione governata dal PD la responsabilità di avere voluto chiudere il punto nascita, e il secondo ad accusare il ministero di non essersi ancora espresso, e di essere quindi responsabile, rispetto alla possibilità o meno di garantire la continuità del Punto Nascita. Fatto sta che di tale parere nessuno, anche a livello politico ed istituzionale, sapeva nulla. Anche sulla base delle dichiarazioni ufficiale fornite dalla stessa Regione a interpellanze ed accesso agli atti. In sostanza risultava che il ministero non avesse espresso un parere. Né negativo, né positivo.

A sparigliare le carte in tavola, confermando non solo che un parere sarebbe stato dato due anni fa, ma anche che questo parere avrebbe accolto la richiesta di deroga all'apertura avanzata nell'ottobre 2022 dalla Regione, è arrivata in mattinata con la pubblicazione, su FB, non del solito post, ma del documento, da parte di Paolo Baraldi cittadino di Mirandola, della risposta che il ministero avrebbe dato alla sua richiesta: conoscere quale era stata, se c'era stata, la risposta del ministero alla richiesta di deroga. Una risposta, quella su carta intestata del Ministero pubblicata da Baraldi, che confermerebbe che il parere, espresso in una riunione del 23 febbraio 2023 (a due mesi della chiusura del punto nascita), era positivo. In sostanza, il punto nascita poteva continuare a rimanere aperto, fino al 2025, chiaramente assicurando, come era successo con la concessione della deroga precedente, nel 2017, gli investimenti necessari al fine di garantire gli standard di sicurezza previsti. E ciò fino a quando la definizione di Mirandola come area area disagiata in funzione degli effetti del sisma, sarebbe stata mantenuta.Teoricamente, due notizie clamorose, anche se tutte da verificare, in una. Oltre a quella dell'esistenza di un parere ministeriale, che la politica in maniera trasversale aveva affermato per anni non esserci, quella di un parere positivo.Nel corso della giornata siamo entrati in possesso dell'intera risposta che Il ministero, nelle poche ore che ci dividevano dalla serata alcune verifiche abbiamo provato a farle, ma la risposta da più parti è stata la medesima. Di quel documento nessuno sa nulla. Abbiamo recuperato l'intera risposta che Il ministero avrebbe dato al cittadino contattato per avere chiarimenti. E sulla quale non è arrivata nessuna dichiarazione ufficiale da parte delle istituzioni nonostante ormai la notizia di quel documento, al di là del suo contenuto, fosse ormai circolata. Del resto, i dubbi non mancano. Nel file allegato, con le motivazioni fondanti del si alla richiesta di deroga, mancano per esempio protocollo e firma elettronica. Manca la data che invece troviamo nel frontespizio, Baraldi conferma che quella è la risposta ricevuta il 12 marzo alla sua richiesta di accesso atti inviata il 19 febbraio, ma alcuni dettagli non sembrano rispecchiare le forme istituzionali classiche delle risposte ministeriali.Ma a stupire non sono solo dettagli di metodo e forma ma anche di merito. C'è un sorta di paradosso di merito. Stando al documento nella riunione del 23 febbraio 2023 il ministero avrebbe dato parere negativo alla richiesta di deroga all'apertura del punto nascita di Faenza, un punto nascita che in realtà è rimasto aperto; contestualmente avrebbe dato parere positivo alla deroga all'apertura del punto nascita di Mirandola chiuso due mesi prima.La deroga al punto nascita di Mirandola sarebbe stata motivata non in funzione del numero dei parti abbondantemente sotto alla soglia minima di 500, pur in deroga, e nemmeno dalla condizione orogeografica svantaggiata, (considerato che la distanza dai punti nascita di riferimento per la bassa, alternativi a Mirandola, di Modena e di Carpi, sarebbe inferiore di 60 minuti), ma del fatto che il Comune di Mirandola sarebbe ancora considerato tra le aree svantaggiate in funzione del sisma.Sapremo nelle prossime ore se le istituzioni sanitarie e la politica che per anni ha dibattuto sul mancato parere da parte del ministero, come fosse cosa assodata, commenteranno o meno un tale documento.Per ora, a commentare, ci ha pensato il Coordinatore provinciale e capogruppo comunale Lega a Mirandola, Guglielmo Golinelli: 'Se confermate, le ultime rivelazioni sul punto nascita dell’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola metterebbero fine a ogni ambiguità: la responsabilità della chiusura ricade interamente sulla Regione Emilia-Romagna e sul Partito Democratico. Il Ministero della Salute, stando al documento, aveva concesso la deroga fino al 31 dicembre 2025, riconoscendo il disagio dell’area colpita dal sisma del 2012, ma la Regione ha deciso di ignorarla e chiudere comunque il reparto nel dicembre 2022.Per anni ci è stato raccontato che la chiusura fosse inevitabile, che il problema fosse legato a normative nazionali o alla mancanza di personale. Ora sappiamo che si sarebbe trattato solo di scuse. Il Governo, già dal febbraio 2023, aveva dato il via libera al mantenimento del servizio, ma la Regione ha preferito sacrificare un presidio fondamentale per i cittadini della Bassa modenese' - ha affermato Golinelli. 'Il punto nascita di Mirandola poteva e doveva rimanere aperto'.