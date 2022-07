Zuffa tra stranieri al parco XXII aprile, uno è irregolare: espulso

E' il secondo straniero irregolare fermato in poche ore dalle forze dell'ordine e inviato ad un centro di Permenenza e rimpatri italiano, passaggio preliminare all'espulsione. Si tratta di un 37enne fermato in serata dai Carabinieri intervenuti per sedare un litigio sfociato in una rissa tra due persone al parco XXII aprile, luogo passato al setaccio in questi giorni nell'ambito dei controlli mirati al contrasto allo spaccio di droga. I militari hanno subito individuato il responsabile del violento litigio, denunciato per lesioni personali. Denuncia alla quale si è aggiunta quella legata alla sua posizione irregolare sul territorio nazionale e che ha comportato il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale con accompagnamento al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Roma – Ponte Galeria.

Nel corso dell'ultimo controllo serale dei Carabinieri oltre 30 persone sono state controllate.

Nell'ambito dell'attività condotta dei presidi territoriali del comando provinciale dei Carabinieri di Modena, da registrare anche un arresto a Castelfranco Emilia. Scattato nei confronti un uomo evaso dagli arresti domiciliari. L’uomo, all’atto del controllo, si era allontanato dalla dimora senza autorizzazione, venendo successivamente rintracciato e tratto in arresto per evasione.