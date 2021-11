Solidarietà dell'Ordine ai medici del Pronto Soccorso: la pandemia ha amplificato le carenze

“Manifestiamo un sentimento di forte vicinanza a coloro che lavorano nelle strutture del Dipartimento Interaziendale di Emergenza-Urgenza (DIEU) della provincia di Modena, la crisi del settore, da tempo annunciata dagli addetti ai lavori, ha già indebolito e rischia di compromettere servizi di prima necessità, importanti snodi nei percorsi diagnostici e terapeutici per patologie di ogni tipo”.Lo dichiara Giuseppe Stefano Pezzuto, consigliere dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Modena, che a nome dell'Ordine ha espresso solidarietà ai colleghi medici, ed a tutti gli operatori sanitari del settore dell’Emergenza-Urgenza, 'per i gravi disagi che, pur presenti da anni, si sono resi particolarmente gravi ed evidenti negli ultimi mesi'Il peso diretto della pandemia e le sue conseguenze indirette, che continuano a gravare su tutto il sistema sanitario nazionale, stanno poi esasperando fenomeni di abbandono e carenza di risorse, umane e professionali, in strutture e reparti (Pronto soccorso, Servizio di Emergenza Territoriale, 118, Medicine d’Urgenza) che costituiscono un punto di riferimento fondamentale per la cittadinanza e per tutti i professionisti sanitari, sia ospedalieri che del territorio.“L’aumentato bisogno di prestazioni, il clima di incertezza economica e le tensioni sociali in atto, si scaricano spesso su chi lavora direttamente a contatto con le necessità immediate della popolazione, non sempre pienamente consapevole di tali sofferenze” sostiene il presidente Dott. Curatola “non sono purtroppo rare le rivendicazioni, le proteste per disservizi e le notizie di aggressioni e violenze, verso professionisti che subiscono essi stessi in prima persona il peso di carenze e disservizi, pur continuando a profondere un impegno continuo in prima linea, a costo di sacrifici personali e familiari.“Auspichiamo dunque che le istituzioni prendano piena coscienza del problema ad ogni livello (aziendale, regionale, nazionale) e forniscano risposte veramente efficaci in termini di investimenti economici ed adeguamenti normativi, per uscire dall’attuale situazione di stallo e garantire la tenuta e lo sviluppo del sistema dell’Emergenza-Urgenza, a garanzia della salute dei cittadini e della dignità dei professionisti sanitari.