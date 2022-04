Solo per stranieri: un corso del Comune per trovare lavoro con lo smartphone

Imparare a usare la posta elettronica, a gestire la memoria in “cloud” e a organizzare i documenti personali e gli appuntamenti, con l’obiettivo di padroneggiare strumenti e applicazioni digitali e di apprendere competenze informatiche utili per l’inserimento nel mondo professionale. Insegnamenti utili per chi cerca lavoro e non solo. Competenze digitali, quelle al centro di uno specifico corso sostenuto dal Comune di Modena, organizzato dall'associazione di promozione sociale Informatici senza frontiere al Laboratorio aperto di Modena, che saranno però insegnate solo a persone straniere. Il corso, giunta alla terza edizione, è aperto solo a loro. Le lezioni prendono il via martedì 26 aprile. È già possibile iscriversi all’iniziativa, pensata anche per rifugiati e richiedenti asilo, accedendo online al sito https://modenasmart.informaticisenzafrontiere.org/corsi-di-smartphone/corso-3. I posti disponibili sono 12.Le iscrizioni al nuovo corso, che terminerà il 20 maggio (lezioni martedì e venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30), possono essere effettuate sia dai diretti interessati, che possono quindi autocertificarsi in base alle opzioni del modulo disponibile online, sia da persone segnalate da associazioni. Le lezioni sono in italiano e, dunque, è richiesto un minimo livello di comprensione ed espressione della lingua.