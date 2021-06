Spaccio in città: un arresto e una denuncia

Una persona arrestata e una denunciata a piede libero, a Modena, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. e' il risultato ottenuto nel corso di un’attività congiunta tra carabinieri e Polizia Locale, con l’impiego del cane Pit, unità cinofila della Polizia Locale di Modena, svolta nell’ambito di un controllo integrato congiunto, nelle piazze e parchi cittadini.Un 34enne di nazionalità tunisina, già noto per precedenti legati alla droga ed in Italia senza fissa dimora, è stato notato all’interno del parco di Via Amici, in atteggiamenti che hanno attirato subito l’attenzione dei Carabinieri e della Polizia Locale. Quando le pattuglie si sono fermate per controllarlo, la persona è apparsa subito nervosa. La perquisizione eseguita sul posto, con l’ausilio del cane Pit, ha dato esito positivo. Addosso gli sono stati trovati 38 grammi di hashish, 2 involucri confezionati contenenti cocaina, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione ed euro 180 euro, ritenuti provento di spaccio. Tutto sequestrato. L'uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In passato, era già stato più volte tratto in arresto a Modena, dalle varie forze di polizia, per il medesimo reato.L’arrestato, processato con rito direttissimo dal Tribunale di Modena, è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena.Nel proseguo dei controlli, anche un 19enne, di nazionalità tunisima, già noto per piccoli precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, irregolare in Italia, è stato notato aggirarsi con fare sospetto in un vicolo del centro storico cittadino. Alla vista del cane antidroga, si è innervosito e ha insospettito agenti e militari. Dopo essere stato fermato e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 15 grammi di hashish, un involucro confezionato contenente una dose di cocaina, un bilancino di precisione e 25 euro. Il tutto è stato posto sotto sequestro poichè ritenuto provento di spaccio. L’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Modena per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.