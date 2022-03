Sportelli immigrazione, con emergenza profughi uffici al limite

Bene la solidarietà e l'accoglienza per chi scappa dalla guerra, ma 'è necessario fare i conti con l'impietosa realtà dei numeri': se già con la sanatoria del marzo 2021 per i lavoratori stranieri 'siamo andati in affanno, è fin troppo facile prevedere che in questo caso sarà molto più difficile gestire l'enorme numero di rifugiati che si presenteranno agli sportelli degli uffici Immigrazione' della provincia modenese.Lo segnala a Modena il sindacato di Polizia Siulp dopo averne già parlato ai vertici della Questura e ai sindaci del territorio, proponendo soluzioni operative 'per cercare di arginare al meglio l'ondata di arrivi che si sta già verificando'. Soprattutto sul fronte del personale. Il contratto di 6 impiegati civili interinali della Questura è in scadenza e 'la politica stenta a trovare una soluzione che proroghi ulteriormente il loro contratto o, meglio ancora, lo trasformi in un tempo indeterminato', il sindacato chiede attenzione quindi ai Comuni di Sassuolo, Carpi e Mirandola, quelli principali nel territorio, oltre che a quello capoluogo.'Non basta infatti proclamare di avere posti letto, viveri e generi di prima necessità per ospitare i profughi, ma è fondamentale pensare che tutti loro, prima o dopo, dovranno passare da un ufficio di Polizia per ottenere il loro permesso temporaneo: ecco che la vera solidarietà e la vera collaborazione si può manifestare offendo la collaborazione di mediatori culturali e impiegati in grado di assolvere compiti burocratici di vario tipo.Questa è una delle richieste che, oltre che ai sindaci interessati, abbiamo pensato di proporre anche al Questore di Modena insieme ad altre richieste /proposte tecniche ed operative, per cercare di arginare al meglio l’ondata di arrivi che si sta già verificando.La solidarietà non può essere fatta principalmente di slogan contro la guerra, ma deve essere sinergia di intenti e di fattuale collaborazione'Nella foto il segretario provinciale Siulp Roberto Butelli