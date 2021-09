Storico esponente M5S: ‘Bannato dalla chat per aver criticato campagna vaccinale’

Caro direttore,

ho pienamente condiviso il suo articolo dell’8 settembre con cui evidenzia l’inaccettabile strategia di chi governa in questo momento, volta a creare divisione e contrapposizione popolare per puro tornaconto: promuovere ed estendere la vaccinazione a tutti, pena l’impossibilità di una vita degna.

Pertanto, nella chat di cui faccio parte dei simpatizzanti 5 stelle tenuta dal nostro portavoce al governo ho postato questo mio pensiero: “Abbiamo il dovere di arginare questa deriva! Mi aspetterei una presa di posizione precisa e circostanziata da parte di chi governa contro quei personaggi che si permettono di riesumare un clima d’orrore dimenticato”.

Per tutta risposta sono stato bannato dalla chat, con la scusa che “Qui non si parla di vaccini!”. Ma il peggio della terribile delusione è stato quando Giuseppe Conte, invece di operare dei doverosi distinguo a salvaguardia della dignità e della libertà di pensiero dei cittadini, ha aderito senza la minima esitazione a questa vergognosa e violenta (sì, violenta) imposizione, addirittura alzando la voce! Mai e poi mai me lo sarei aspettato. Direttore, ho ingurgitato tanto ormai, ma questa è la goccia che fa scattare il conato di vomito. Basta. Grazie per l’attenzione.

Vittorio Cajo’

La ringraziamo per la sua lettera e la sua testimonianza. La cosa che più preoccupa, al di là delle (ad oggi) legittime scelte sanitarie di ciascuno, è la contrapposizione sociale e la spaccatura tra cittadini che registriamo ogni giorno. Una divisione che, a nostro avviso, occorre sanare al fine di evitare ulteriori derive.

Giuseppe Leonelli