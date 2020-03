Syria e Marika: un arcobaleno col sorriso

Syria e Marika Albano hanno realizzato in casa il loro disegno e ce lo hanno immediatamente inviato in uno scatto sorridente. Anche a loro, come a tutti i bambini che ci stanno scrivendo, un ringraziamento particolare. Come sempre tutti i disegni dei bambini che verranno inviati a redazione@lapressa.it verranno pubblicati su La Pressa.