Al posto del Green Pass non tutti i test sono validi, e il costo è un limite

A poco più di due settimane dall'introduzione del Green Pass obbligatorio in tutta Italia coloro che ne sono sprovvisti sono dovuti ricorrere, per lavoro o per diverse esigenze, ai test rapidi per potere avere l'accesso in luoghi e spazi che prevedono il certificato verde. Ma non tutti i test sono validi al fine dell'ottenimento del certificato. Il riferimento è come sempre il sito istituzionale gestito dal Ministero della Salute, dove trova posto una sezione dedicata alle domande più frequenti sul tema.Test molecolare: permette di rilevare la presenza di materiale genetico (RNA) del virus. Questo tipo di test è effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone naso-faringeo.apre una nuova finestra dei test antigenici rapidi per COVID-19. Questo test effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei permette di evidenziare rapidamente (30-60 minuti) la presenza di componenti (antigeni) del virus. Deve essere effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato che ne certifica il tipo, la data in cui è stato effettuato e il risultato e trasmette i dati per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma Nazionale-DGC per l'emissione della Certificazione.Non sono validi i tamponi “fai da te”, come quelli acquistabili autonomamente su internet, occorrerà invece un tampone molecolare o un tampone rapidoLa durata della validità è quella nota ormai da tempo: 48 ore dal momento del prelievo.Il costo frena l'utilizzo: il minimo è nelle farmacie dell'Emilia-Romagna a 15 euroIl Governo ha stanziato 14 milioni e sta lavorando per garantire al più presto, e fino al prossimo 30 settembre, un prezzo calmierato. Ma attualmente nei laboratori privati un tampone rapido può arrivare a costare intorno ai 50 euro, e uno molecolare sui 100 euroNelle farmacie i prezzi variano da regione a regione, a seconda degli accordi presi. In Emilia Romagna è stato fissato un prezzo a 15 euro