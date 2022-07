Tar Friuli annulla foglio di via contro Stefano Puzzer: le motivazioni

Il Tar del Friuli nei giorni scorsi ha annullato il foglio di via per tre anni emesso dalla Questura di Pordenone il 15 dicembre 2021 nei confronti di Stefano Puzzer. È la seconda volta che viene annullato un provvedimento simile a Puzzer, dopo che ad aprile il Tar del Lazio aveva annullato il foglio di via emesso a suo carico dalla Questura di Roma Lo stesso Stefano Puzzer in un video ha letto le motivazioni della sentenza del Tar secondo cui è di 'palese evidenza la apoditticità della durata fissata dal questore del divieto inflitto, non sorretta dalla benchè minima motivazione'. Una misura, sempre secondo il Tar, 'emessa senza presupposti idonei a legittimarla al punto da sconfinare in uno strumento immotivamente repressivo che male si concilia con i principi democratici vigenti'.Il Tar ha anche condannato il Ministero dell’Interno a pagare le spese di lite che ammontano a 1.500 euro oltre a oneri di legge.