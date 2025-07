Team MoRe Modena Racing, secondo posto nella Formula Student Austria

Unimore è stata ancora una volta protagonista sulla scena internazionale della Formula Student, grazie a un secondo posto ottenuto dal team MoRe Modena Racing sul circuito RedBull Ring di Zeltweg, in Austria.Sul circuito, la vettura ibrida a biocombustibile ha brillato durante la competizione, aggiudicandosi la prova di Acceleration e soprattutto la gara di Endurance insieme ai podi conquistati nelle altre prove dinamiche di Skidpad, Autocross ed Efficiency, a cui si aggiunge un prestigioso podio per quel che riguarda la prova statica di Engineering Design. Questi risultati hanno consentito al Team di aggiudicarsi il secondo posto finale nell’intero evento.Il brillante risultato riafferma il Team MoRe Modena Racing ai vertici della Formula Student mondiale, confermando in questo avvio di stagione gli ottimi risultati conquistati durante la stagione scorsa, nel corso della quale aveva ottenuto ben tre vittorie.Sostenuto anche dalla Fondazione di Modena e dalla Regione Emilia Romagna, il team MoRe Modena Racing dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha portato in pista un veicolo altamente innovativo: una vettura ibrida dotata al posteriore di un motore a combustione alimentato a biocombustibile (E85) e all’anteriore di due motori elettrici montati direttamente all’interno del gruppo ruota.'Questo risultato rappresenta un traguardo di grande prestigio non solo per i nostri studenti, ma per l’intero Ateneo e per la città di Modena” – dichiara il Prof.Francesco Leali, Direttore del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”. “Gli studenti hanno dimostrato, con impegno, creatività e spirito innovativo, di saper competere e affermarsi a livello internazionale. È la prova concreta che investire nella formazione e nella ricerca di qualità porta sempre grandi risultati. Come Direttore, considero un onore poter accogliere nel nostro Dipartimento le principali attività del team, realtà che coinvolge oltre 200 studenti provenienti anche da altri Dipartimenti dell’Ateneo, come il Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria, il Dipartimento di Economia “Marco Biagi”, il Dipartimento di Fisica, Informatica e Matematica, il Dipartimento di Comunicazione ed Economia, e il Dipartimento di Scienze della Vita. Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione multidisciplinare e passione condivisa'.Concordi i commenti dei Faculty Advisor del progetto, i Professori Matteo Giacopini e Valerio Mangeruga: 'Questo traguardo raggiunto dai nostri studenti è il frutto di mesi di lavoro instancabile, notti passate tra le fasi di progettazione, produzione e test della vettura alla ricerca di miglioramenti continui.Un risultato che ripaga pienamente la dedizione, la passione e la determinazione che ciascuno di loro ha messo in campo e che conferma la qualità raggiunta da questo progetto di didattica integrativa secondo il modello Learning by Doing'.Ancora emozionato il Team Leader Gianmarco Guzzo: “Era par noi importante confermare l’alto livello della squadra raggiunto negli ultimi anni, ma soprattutto eravamo chiamati a difendere il numero 1 conquistato l’anno scorso. Tutti i ragazzi hanno dato il massimo fin dal momento dell’arrivo e grazie alla loro bravura e dedizione ci siamo potuti giocare la vittoria della competizione punto a punto fino all’ultimo respiro. Siamo contentissimi per questo secondo posto che ci dà la giusta carica per fare ancora meglio nei prossimi appuntamenti che si terranno in Croazia a metà agosto e in Italia all’inizio di settembre”.Formula Student è la più consolidata competizione di educational engineering in Europa, che nel 2025 ha celebrato il 27° anniversario. Sostenuta da importanti figure dell'industria e da rinomati ingegneri, la competizione mira a sviluppare giovani ingegneri intraprendenti e innovativi, incentivando un numero sempre maggiore di giovani a intraprendere una carriera nell'ingegneria. Ogni anno, partecipano oltre cento team universitari provenienti da tutto il mondo.La partecipazione a Formula Student è un’importante opportunità garantita agli studenti all’interno del loro percorso di studi e viene vista dall'industria dell’automotive come un valore aggiunto che facilita enormemente il loro passaggio dall'università al mondo del lavoro.