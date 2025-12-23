Caffè Concerto, rate di affitto e utenze non riscosse per 900.000 euro: il Comune revoca la concessione

Una storia che finisce forse nel peggiore dei modi, con uno smacco anche per l’immagine della città stessa, quella che inizia nel 2018, quando la società Retail Real Estate Management s.r.l. si aggiudica la concessione del Caffè Concerto, con un progetto appare ambizioso che prevede l’apertura tutto l’anno. La sfida, rilanciare uno degli spazi più iconici del centro storico, con vista e dehor su Piazza Grande
Le cifre non riscosse dal ComuneSecondo la determina firmata dal dirigente del Servizio Patrimoniale, la società non avrebbe versato 685.453,57 euro di canoni di concessione, accumulati dal 2018 al dicembre 2025. A questi si aggiungono 8.501,95 euro di interessi di mora.
E non è tutto.
Perché tra le motivazioni riportare alla base della decadenza del contratto è relativa alla chiusura improvvisa e non programmata di fine luglio 2025, parrebbe senza preavviso al Comune. E, soprattutto in contrasto con quello che avrebbero dovuto essere una apertura continuativa, tutto l’anno.
La determina di revoca della concessione ricorda che la società si era impegnata a realizzare un piano di allestimento dettagliato, allegato all’offerta tecnica del 2018. Anche su questo punto gli impegni non sarebbero stati mantenuti.
Il Comune: “Compromesse le finalità pubbliche”La conclusione dell’amministrazione è netta: gli inadempimenti — economici, gestionali e progettuali — hanno reso impossibile proseguire il rapporto. La determina parla di “violazione di rilevanza tale da giustificare la decadenza”, richiamando anche la giurisprudenza in materia. Il Comune, si legge, deve tutelare l’interesse pubblico: un locale simbolo della città non può restare chiuso, né essere gestito in modo così distante dagli impegni assunti.
Rilascio del locale entro 30 giorni e penali salateLa società ha ora 30 giorni per liberare i locali.
Il Servizio Patrimoniale è incaricato di avviare le procedure legali per il rilascio forzoso, le azioni coattive per il recupero dei canoni non pagati, eventuali richieste di risarcimento danni.
