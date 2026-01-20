Da gennaio 2015, data di creazione della ssd srl che oggi gestisce oltre 30 impianti sportivi rispondenti a 12 convenzioni con altrettante amministrazioni pubbliche, l’amministratore era sempre stato Breveglieri: «Inizialmente la gestione riguardava soltanto impianti sportivi a Soliera e San Felice sul Panaro – racconta Breveglieri –. Negli anni si è ampliata sempre di più, rivelandosi un perno strategico per il mondo delle piscine (San Felice, Bomporto, Finale Emilia, Piscina Corassori) e diventando in seguito, grazie alla fusione con Sportpertutti ssd srl, che sempre per conto di Uisp Modena si occupava impianti a secco, un vero e proprio colosso delle gestioni sportive. Da due anni Wesport è così un punto di riferimento e innovazione su tutto il territorio provinciale di Modena con un fatturato annuo di 3 milioni di euro. La società è in salute e quindi in grado di svilupparsi ulteriormente nei prossimi anni, io lascio dopo un’esperienza professionalmente davvero bella e stimolante».
Gestione impianti sportivi UISP: cambio al vertice di We
Roberto Bergianti, già segretario generale Uisp, succedere a Riccardo Breveglieri come presidente del cda
