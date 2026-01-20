Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Gestione impianti sportivi UISP: cambio al vertice di We

Roberto Bergianti, già segretario generale Uisp, succedere a Riccardo Breveglieri come presidente del cda

Un passaggio di consegne annunciato da tempo e molto importante, quello che in Wesport Modena, la società di gestione impianti controllata da Uisp Modena, ha visto Roberto Bergianti, già segretario generale Uisp, succedere a Riccardo Breveglieri come presidente del cda.


Da gennaio 2015, data di creazione della ssd srl che oggi gestisce oltre 30 impianti sportivi rispondenti a 12 convenzioni con altrettante amministrazioni pubbliche, l’amministratore era sempre stato Breveglieri: «Inizialmente la gestione riguardava soltanto impianti sportivi a Soliera e San Felice sul Panaro – racconta Breveglieri –. Negli anni si è ampliata sempre di più, rivelandosi un perno strategico per il mondo delle piscine (San Felice, Bomporto, Finale Emilia, Piscina Corassori) e diventando in seguito, grazie alla fusione con Sportpertutti ssd srl, che sempre per conto di Uisp Modena si occupava impianti a secco, un vero e proprio colosso delle gestioni sportive. Da due anni Wesport è così un punto di riferimento e innovazione su tutto il territorio provinciale di Modena con un fatturato annuo di 3 milioni di euro. La società è in salute e quindi in grado di svilupparsi ulteriormente nei prossimi anni, io lascio dopo un’esperienza professionalmente davvero bella e stimolante».
Un’altra caratteristica della società che ha appena cambiato il vertice, è quella riguardante l’energia da fonti rinnovabili: dal 1° gennaio 2026, infatti, tutti gli impianti Wesport sono a ‘energia green’ per le forniture elettriche e con contratti a compensazione per le emissioni di anidride carbonica per ciò che concerne il gas.

 

«Ci tengo, anzitutto, a ringraziare Riccardo per il lavoro svolto in Wesport sin dalla sua nascita – sono le prime parole del neo presidente del consiglio di amministrazione, Roberto Bergianti –. La professionalità, la competenza e le attenzioni messe in campo nella gestione della società hanno permesso all'azienda di superare brillantemente periodi a dir poco complessi come quello del Covid e del caro utenze restituendo oggi alla proprietà le chiavi di una macchina strutturalmente solida sia dal punto di vista economico-finanziario che sul piano dell'organizzazione interna. Accolgo quindi con responsabilità, entusiasmo e un pizzico di follia, la chiamata di Vera Tavoni, presidente Uisp Modena, che ringrazio per la stima e fiducia riposta nei miei confronti, nel presiedere il nuovo consiglio di amministrazione che avrà il compito non banale di rendere Wesport un moderno modello di riferimento nella gestione delle attività ed impiantistiche sportive del territorio mantenendo saldi i principi e i valori di UISP. In questo percorso sarò affiancato dai consiglieri Fabio Menabue e Giovanni Campoli, rispettivamente figure
di riferimento e grande know-how per le aree a secco ed acqua della società».

