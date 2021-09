Test anticorpale prima del vaccino? Ministero dice no. Galli dice sì

Nell'ultima circolare emessa dal Ministero della Salute viene ribadito che 'l’esecuzione di test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, non è indicata ai fini del processo decisionale vaccinale' ( qui l'indicazione ripresa dal Servizio sanitario regionale). Insomma, a differenza ad esempio di quanto ha dichiarato di aver fatto il sindaco di Roma Virginia Raggi, il Governo sconsiglia di misurare il livello di anticorpi prima di vaccinarsi.Le motivazioni portate a giustificazione di una indicazione apparentemente contraddittoria, sono legate spesso alla scarsa accuratezza dei test.Eppure oggi una dichiarazione di Massimo Galli, direttore della Clinica Malattie Infettive dell'ospedale Sacco di Milano, ai microfoni di iNews24, smentisce questo approccio. Almeno per quanto riguarda le terze dosi.'Ben venga la terza dose, ma non abbiamo alcuna certezza che chi non ha risposto alle prime due dosi, risponda alla terza. Dovremmo prima capire quanti anticorpi contro il virus Sars-CoV-2 ci sono nell'organismo - afferma Galli -. Per chi ha risposto bene al vaccino, non è indispensabile la terza dose, ma questo aspetto importante non sempre viene preso in considerazione'. Insomma, per Galli bisognerebbe valutare se somministrare le terze dosi dopo aver valutato il numero di anticorpi presenti nell'organismo.Ma se questo ragionamento di assoluto buonsenso vale per le terze dosi, perchè non dovrebbe valere per la vaccinazione tout court? Insomma, l'ennessima incomprensibile norma nelle modalità con cui si sta conducendo la campagna vaccinale.