Trasporto pubblico: Ministero allerta ispettori su contratto Seta

Le problematiche sull'armonizzazione dei contratti in Seta, sollevate da alcuni sindacati, finiscono sotto la lente dell'Ispettorato del lavoro. Lo annuncia Rossella Accoto, sottosegretario per il Lavoro e le politiche sociali, rispondendo in senato ad un'interrogazione del M5s, che si è fatto portavoce delle istanze dei lavoratori dell'azienda di tpl di Piacenza, Modena e Reggio Emilia. 'Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha interessato l'ispettorato nazionale del lavoro per acquisire dai competenti ispettorati territoriali del lavoro utili elementi per rendere possibile tutti gli approfondimenti sul caso', fa sapere Accoto. Allo 'stato attuale, secondo quanto riferito dall'Ispettorato nazionale del lavoro, non sussistono elementi informativi di immediato riscontro, nè risultano pervenute alla direzione competente di questo ministero specifiche richieste di intervento'. Tuttavia 'garantisco sin d'ora l'impegno ad acquisire gli esiti delle verifiche che verranno compiute dall'Ispettorato nazionale sulle problematiche segnalate', dice ancora il sottosegretario.Per il senatore Gabriele Lanzi (Movimento 5 stelle) 'la mancata armonizzazione dei contratti di secondo livello rappresenta, di per sè, un fatto grave, in grado di alimentare disparità di trattamenti di salario tra i dipendenti impiegati nei tre bacini. Una vera e propria discriminazione economica e normativa'. Ma 'la denuncia dei sindacati- ricorda il pentastellato- ha riguardato anche la poca trasparenza da parte dell'azienda nella corretta gestione di taluni istituti contrattuali di fondamentale rilievo per i lavoratori, come gli straordinari, i congedi parentali e finanche i turni di allattamento'. Ciò 'ha provocato diversi momenti di fibrillazione in azienda', ma soprattutto 'precarie condizioni psicofisiche in cui versano molti dei lavoratori dell'azienda per il clima che si e' venuto a creare'. Situazioni che a loro volta, chiude il pentastellato, 'riverberano i loro effetti anche in termini di efficienza del sistema di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano'