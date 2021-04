Udicon scrive al Governatore Bonaccini e ai sindaci modenesi

Un impegno incessante per combattere le fake-news sulla pandemia, ma non solo, e continuare a diffondere un messaggio di speranza in vista della ripartenza post-Covid. In occasione delle festività di Pasqua, l’Udicon Emilia-Romagna ha scritto al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e ai sindaci della provincia modenese, ricordando il suo operato quotidiano, sempre accanto agli oltre 23mila associati in tutta la regione. Inoltre, come forma di augurio per questi giorni di festa, Udicon ha diffuso nuovamente in rete il video dedicato all’Italia che non si arrende, che lo scorso anno ha ottenuto più di un milione di visualizzazioni tra YouTube e social network.“La nostra Regione, come quasi il resto del globo, – scrive nella lettera il presidente regionale Udicon, Vincenzo Paldino - sta ancora combattendo una ‘guerra’ contro un nemico silenzioso ed insidioso. L’associazione che rappresento, di concerto con le altre realtà a difesa dei consumatori, è in prima linea nell’affrontare, insieme a voi, questo insidioso nemico. Fin da subito abbiamo attivato dei canali di comunicazione ad hoc per contrastare le tante fake news che travolgono quotidianamente i cittadini; abbiamo donato risorse alle aziende ospedaliere, grazie alla generosità dei nostri oltre 23mila associati in tutta l’Emilia-Romagna e, ora, anche grazie al sostegno della Regione, abbiamo attivato iniziative dedicate ai consumatori e potenziato i nostri sportelli per far fronte all’emergenza sanitaria e alle conseguenze socio-economiche derivanti dall’epidemia da Covid-19”. E ancora – prosegue Paldino – “oltre alle tante attività sociali che stiamo svolgendo, e che potete visionare sui nostri profili social e sul sito istituzionale www.udiconer.it, abbiamo deciso di riproporre il video realizzato lo scorso anno in omaggio alla nostra bellissima terra, un video che possa dare speranza ai cittadini e, al contempo, non fare dimenticare a nessuno che viviamo in uno dei posti più belli del mondo. Questo video ha raggiunto oltre un milione di visualizzazioni nei mesi scorsi ed è stato trasmesso periodicamente dalle più diffuse emittenti televisive a livello regionale”.A conclusione, Udicon ha inviato a Bonaccini e ai sindaci i link dove è “possibile reperire la clip, nella speranza che anche voi possiate condividerlo attraverso i vostri canali istituzionali e social, per diffondere a tutti i cittadini un messaggio di serenità e ricordare a tutti che torneremo più forti di prima”.