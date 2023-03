Uil Modena, finisce l'era di Tollari: staffetta con Rinaldi

Commenta il neo coordinatore Rinaldi: 'Questo nuovo incarico è un onore. Modena e Reggio Emilia sono due territori a forte connotato produttivo che, qui, è ben coniugato con il welfare. Il dialogo con le istituzioni, nel pieno rispetto dei ruoli, è ben saldo perché la Uil Emilia-Romagna è un sindacato riformista attento a dare voce a chi non ce l'ha e a difendere i diritti di lavoratori e pensionati. Questo è il nostro dna che, oggi, siamo il primo sindacato delle persone. Un'attenzione particolare l'avremo nei confronti dei giovani i cui diritti sono sempre più compressi se non del tutto azzerati'.Rinaldi, classe 1985 di Foggia, nel 2005 è entrato nel mondo del lavoro con un contratto nelle Ferrovie dello Stato. Nel 2013 assume l'incarico di segretario organizzativo della Uiltrasporti Emilia-Romagna, che lascia nel 2018 quando diventa segretario organizzativo della Uil Emilia-Romagna, incarico che tuttora Rinaldi detiene.

