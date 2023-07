Unimore, al prof Carlo Salvarani il Charles Slocumb Award

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il 'Charles Slocumb Award' è un premio di alto prestigio dedicato ai medici che hanno dimostrato straordinari contributi nel campo della Reumatologia in termini di Ricerca, educazione, amministrazione e iniziative umanitarie e che hanno avuto posizioni nella Mayo Clinic, celebre istituzione americana con cui il Prof. Salvarani collabora da anni e attualmente ha il ruolo di collaboratore di ricerca. Il premio prende il nome dal Dr.Charles Slocumb, un primario del reparto di Reumatologia alla Mayo Clinic e clinico-scientista che ha lavorato allo sviluppo del cortisone e molte altre iniziative.Carlo Salvarani è il primo italiano a ricevere questo riconoscimento di grande rilievo. La cerimonia di premiazione si terrà nel corso dell'incontro annuale della Hench Society, che avrà luogo in novembre a San Diego, California, durante il convegno annuale dell'American Society of Rheumatology (ACR), il più grande evento di Reumatologia a livello globale con più di 15.000 partecipanti provenienti da tutto il mondo.'A nome mio personale e di tutto l’Ateneo – commenta il Rettore Unimore, Prof. Carlo Adolfo Porro - desidero esprimere il nostro profondo apprezzamento per l'importante riconoscimento ottenuto dal Prof. Carlo Salvarani. Questo premio evidenzia l'eccellenza del suo lavoro nel campo della reumatologia, e rappresenta un meritato tributo alla sua costante dedizione verso la ricerca e l'educazione'.

'Sono particolarmente orgoglioso di tale premio poiché rappresenta un importante riconoscimento alla mia carriera professionale medica e scientifica – commenta Salvarani - nella quale ho sempre cercato di integrare nel miglior modo possibile la cura del paziente, la ricerca e l’educazione, che poi rappresentano i tre scudi del logo della Mayo Clinic. L’importanza di considerare prima di tutto le necessità del paziente, di integrare l’eccellenza con il rispetto, il lavoro di gruppo, e la passione della conoscenza priva di arroganza sono i principali insegnamenti che ho ricevuto in questi anni di collaborazione con la Mayo Clinic, valori che ho sempre cercato di trasferire a chi lavora con me, soprattutto ai più giovani. Voglio ringraziare i miei bravissimi collaboratori e specializzandi, Unimore, in particolar modo il Magnifico Rettore Prof. Carlo Adolfo Porro e il Direttore del Dipartimento Chimomo, Prof. Ugo Consolo, gli Ospedali di Reggio Emilia e Modena dove ho trovato quello spirito di lavoro di squadra e quelle sinergie che permettono di raggiungere una attività clinica e di ricerca di eccellenza'.