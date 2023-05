Unimore, consegnati 9 premi di Laurea della Fondazione Gianni Spinella

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La Fondazione Gianni Spinella, è nata per stimolare la ricerca scientifica nel campo cardiocircolatorio, dall’idea e determinazione del prof Giovanni Spinella, un illuminato e appassionato “visionario” che ha investito gran parte della sua vita rivolgendo all’esteso mondo dei cardiopatici il suo sguardo attento, con disponibilità e altruismo.La cerimonia ha visto consegnare tutti i premi, anche quelli conferiti negli anni della pandemia, ma non degnamente festeggiati. Così alla presenza di autorità civili ed accademiche sono stati 9 i premiati dottori Unimore ad avere ricevuto il premio del valore di 1.000 euro ciascuno.I vincitori e le vincitrici sono tutti accomunati da una professione medico sanitaria, infatti, il premio era rivolto a laureati che avessero prodotto una tesi di laurea innovativa nel settore cardiocircolatorio nel corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e nei corsi di Laurea in Infermieristica e Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare., nato a Sassuolo, classe 1994. Laureato nel 2019 in medicina e chirurgia con tesi sulle “endoprotesi a fissazione anatomica per il trattamento dell'AAA”. Attualmente è al terzo anno di formazione specialistica in Chirurgia vascolare presso l'Università di Bologna collocato nella sede aggregata di Modena., nata a Pavullo nel Frignano, classe 1999. Laureata in “Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare” presso l’università di Modena e Reggio Emilia. Attualmente lavora come tecnico presso l’Ospedale di Sassuolo., nata a Modena, classe 1999.

Laureata cum laude in Infermieristica a Modena, attualmente infermiera strumentista di sala operatoria.

Graziano Gravina, nato a Montecchio Emilia (RE), classe 1998. Laureato in “Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare” presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Attualmente lavora come Product Specialist in azienda biomedicale operante nel campo delle perfusioni d’organo in ex-vivo.

Federico Iori, nato a Reggio Emilia, classe 1995. Dopo il diploma di Liceo Scientifico, ha conseguito la laurea in medicina a chirurgia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, dove è stato anche insignito del premio di studio “prof. Annibale Renzo Botticelli”. Dal dicembre 2020, è iscritto alla scuola di specializzazione in Radioterapia di Unimore frequentandola in rete formativa presso l’AUSL-IRCCS di Reggio Emilia. Attualmente si trova in distaccamento estero presso l’Universitätsspital Zürich (University Hospital Zurich), dove sta lavorando ad un progetto di ricerca con il prof. Guckenberger, neoeletto presidente della società europea di radioterapia oncologica (ESTRO).

Pierluca Macripò, nato a Modena, classe 1997. Laurea a Novembre 2019 in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, attualmente studente al 4° anno di Medicina e Chirurgia ad Unimore.

Giovanna Manganiello, nata a Modena, classe 1974, Laurea Magistrale in Infermieristica. Da due anni Coordinatrice delle Professioni Sanitarie per la Salute Mentale e le Dipendenze Patologiche del distretto di Sassuolo (Modena), referente qualità e formatrice IRC. È stata per 18 anni, Infermiera del Servizio di Emergenza Territoriale 118 di Modena, dove ha anche svolto il ruolo di aiuto coordinatore, tutor per gli studenti e formazione, collaborazione nella qualità aziendale. Ha iniziato la sua carriera al Policlinico di Modena nel 1994, dove per 9 anni ha lavorato come Infermiera di corsia in Malattie Infettive, tutor per studenti e nuovi assunti e collaborazione nella qualità aziendale.

Marta Mantovani, nata a Scandiano, classe 1996 Laurea cum laude in Medicina e Chirurgia. Attualmente è medico in formazione al secondo anno della specialistica in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare in Unimore. Al suo attivo ha già numerose pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali.

Daniele Totaro, nato a San Giovanni Rotondo, classe 1993. Laurea in Infermieristica e Laurea magistrale in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare entrambe conseguite con la lode in Unimore. È infermiere presso Area Critica Semi-Intesiva. AOU di Modena - Ospedale di Baggiovara dopo aver lavorato in Terapia Intensiva Post-Operatoria e Neurorianimazione, Hub COVID. AOU di Modena - Ospedale di Baggiovara.