'Usura, welfare criminale: chi denuncia sceglie di vivere e non è solo'

Il 2 gennaio, i carabinieri di Sassuolo hanno arrestato in flagranza di reato Andrea Rao, 49enne domiciliato a Maranello, persona già nota alle forze dell’ordine, per i reati di usura ed estorsione.

La sua vittima era un operaio che dopo aver ricevuto un primo prestito di 5.000 euro, si era ritrovato debitore di somme ingenti, restituite per circa 60.000 euro, ma che sarebbero diventati 90.000. Un incubo, il suo, stroncato dalla denuncia ai Carabinieri che ha portato all'arresto dell'usuraio. Un caso emblematico, che ha aperto il 2021, preso ad esempio rispetto ad un fenomeno, quello del prestito usuraio, che rischia di trovare, nell'emergenza covid e nelle difficoltà economiche incontrate dalle famiglie e dalle imprese, e nelle nuova povertà, terreno fertile per diffondersi. Soprattutto su piccola scala, quella che coinvolge da un lato persone comuni, che magari hanno bisogno di una somma anche piccola per potere sopravvivere o per fare un piccolo acquisto (ma che possono trovarsi nelle condizioni di accedere ad un prestito con agenzie finanziarie accreditate ed istituti di credito), e dall'altro vede protagonisti criminali di strada, usurai che agiscono autonomamente, anche sganciati dalle organizzazioni criminali. Come l'ultimo caso emerso e risolto a Maranello.



Criminali in grado di rovinare sul fronte economico e psicologico la vita delle persone che da loro avevano cercato aiuto. Ed è soprattutto a questo livello di rischio e consapevolezza che arriva il richiamo del Comandante provinciale dei Carabinieri di Modena Marco Pucciatti. Un richiamo all'importanza della denuncia supportata dalla consapevolezza di avere nelle forze dell'ordine e nelle istituzioni (Prefettura sul fronte della prevenzione e Procura sul fronte della repressione), e nella società civile, una rete sulla quale trovare supporto, sicurezza e protezione. Data anche dalla possibilità di accedere a fondi antiusura per sostenere anche economicamente le vittime dei reati