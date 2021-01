Vaccini: oggi il Viceministro Sileri in collegamento con Vignola

Sono 5 le pagine FB pubbliche dalle quali, questa sera, alle 19, sarà possibile assistere ad un dibattito con il Viceministro alla salute Pierpaolo Sileri. Un momento di confronto e di approfondimento sul tema dei vaccini organizzato dalla Maurizio Montanari, psicoanalista, in collaborazione con Pro Loco Vignola Terra di Ciliegie, INFO Vignola, vignolANIMAzione, LiberaParola Centro di psicoanalisi applicata Modena e provincia. Ognuna di queste organizzazioni replicherà l'incontro in diretta dalla pg fb

