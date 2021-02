Vaccino, Bonaccini: 'In regione possiamo farlo a tutti entro l'estate'

L'Emilia-Romagna potrebbe essere vaccinata interamente entro l'estate, ma tutto dipenderà dalla regolarità delle forniture. Il presidente regionale Stefano Bonaccini, alla vigilia della presentazione della fase 2 delle vaccinazioni in Emilia-Romagna, non teme confronti con la Lombardia, dove Guido Bertolaso ha fissato per giugno il termine per raggiungere il traguardo della campagna anti-Covid.'Quello lo possiamo fare anche noi', chiosa Bonaccini, interpellato oggi su Raidue. 'Possiamo triplicare, quadruplicare, quintuplicare quello che gia' facciamo oggi. E siamo la prima regione per vaccinati complessivi in rapporto alla popolazione che hanno fatto le due dosi. Siamo arrivati a farne 10.000 al giorno, possiamo aumentare tantissimo e vaccinare anche noi tutti entro l'estate. Il punto e' se ci sono le dosi. Perche' dire che vaccineremo tutti e' abbastanza semplice, ma bisogna evitare di illudere qualcuno'. In base al piano che verrà reso noto nei dettagli domani 'per quante dosi arriveranno l'Emilia-Romagna saprà fare il suo mestiere fino in fondo con la sua organizzazione della sanita' pubblica'. Oggi tutto l'impegno è tutto sul mondo sanitario e gli ultra ottantenni, ma a marzo, ricorda ancora il presidente dell'Emilia-Romagna, partirà la campagna per la vaccinazione della popolazione generale, a partire dalle categorie professionali più a rischio.