Vasco cade in bici: 'Mi sono lussato una spalla. Un male boia'

'Mi spiace ma per qualche giorno niente foto e autografi. Mi sono lussato una spalla cadendo dalla bicicletta, per fortuna niente di grave: un male boia però. Voglio una vita spericolata'. A dare conto dell'incidente avuto in bicicletta è il rocker di Zocca Vasco Rossi che su Facebook ha anche pubblicato l'immagine di se stesso col braccio immobilizzato. E ovviamente sotto al post una valanga di commenti di auguri e di immediata guarigione.

