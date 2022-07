'Vigili del Fuoco, organici e mezzi insufficienti e vecchi, le risposte non possono attendere'

Non si possono combattere gli incendi, che anche in Emilia-Romagna si moltiplicano in questa estate rovente, con pochi pompieri e mezzi troppo vecchi. E soprattutto, ora servono rinforzi: 'Nonostante i numerosissimi turni in straordinario che il personale sta operando per sopperire alle carenze di organico il sistema è vicino al collasso'. L'avviso è della Fp-Cgil dell'Emilia-Romagna che inquadra le dimensioni, 'macro', del problema: 'Vanno garantite assunzioni immediate per portare progressivamente gli organici dei Vigili del fuoco da 34.000 a 40.000, per farlo va esaurita la graduatoria 250 posti e terminata la procedura di selezione del nuovo bando a 300 posti di Vigili del fuoco e rinnovato completamente il parco automezzi operativi soprattutto per quanto riguarda le nuove autoscale'. Il punto è che non si crede che questo, alla fine succederà.In sostanza, la lotta agli incendi in Emilia-Romagna così non 'regge'. 'Le calamità vanno gestite attraverso la prevenzione, in tempi di pace vanno stretti accordi con le municipalità, coi Comuni, con la Regione e con la protezione civile in modo da garantire l'integrazione nel soccorso collaborando fattivamente, ognuno per le proprie competenze, con gli enti del soccorso', afferma Monari. E invece... Invece, 'in questo luglio, nel pieno di un'emergenza climatica che probabilmente non ha precedenti, le lavoratrici ed i lavoratori dell'istituzione più amata dagli italiani sono chiamati, come sempre, a togliere le castagne dal fuoco ad un'amministrazione sempre più avvolta dai problemi', dice Monari. Per cui la Cgil denuncia il tutto e dice: 'In un momento in cui la politica nazionale sembra aver perso l'orientamento, chiediamo con forza che al personale impegnato nelle operazioni di spegnimento incendi vengano riconosciute condizioni di lavoro dignitose e rispettose'.