Dilettanti, ecco tutte le date della prossima stagione

Ecco le date della prossima stagione dei dilettanti.Le date di inizio e fine del campionato stabilite in Consiglio Federale sono quelle del 7 settembre 2025 e del 3 maggio 2026. In attesa del completamento dell’organico in Serie C che potrebbe portare a dei cambiamenti, queste le quarantadue società in arrivo da altri campionati che prenderanno parte alla Serie D 2025/2026. Retrocesse Lega Pro: Sestri Levante, ACR Messina, Union Clodiense Chioggia, Legnago Salus, Caldiero Terme, Pro Patria e Milan Futuro. Vincitrici campionato di Eccellenza: Abruzzo: Giulianova; Basilicata: Ferrandina; Calabria: Vigor Lamezia; Campania: Arpaise e Heraclea; Emilia-Romagna: Correggese (foto) e Tropical Coriano; Friuli Venezia Giulia: San Luigi; Lazio: Valmontone e Unipomezia; Liguria: Celle Varazze; Lombardia: Mapello, Pavia e Rovato Vertovese; Marche: Maceratese; Molise: Vastogirardi; Piemonte Valle d’Aosta: Biellese e Valenziana Mado; Puglia: Barletta; Sardegna: Budoni; Sicilia: Athletic Club Palermo e Milazzo; Toscana: Camaiore e Scandicci; Trentino: Obermais; Umbria: Vivi Altotevere Sansopolcro; Veneto: Unione La Rocca Altavilla e Conegliano. Vincitrici Spareggi Seconde di Eccellenza: Leon, Scanzorosciate, Cannara, Castelnuovo Vomano, Monastir, Real Normanna, Città di Gela.Il Crer ha pubblicato nel comunicato di venerdì le date presunte della prossima stagione 2025-26 dei campionati regionali.In Eccellenza domenica 24 agosto scatta la Coppa che sarà a gironi: 10 settembre e 1 ottobre le altre due giornate, 12 novembre ottavi, 3 dicembre quarti, il 21 dicembre le semifinali e il 31 gennaio 2026 la finale. Il campionato scatta domenica 31 agosto e chiude l’andata (unico turno infrasettimanale mercoledì 29/10) domenica 14 dicembre; martedì 6 gennaio via col ritorno che si ferma domenica 5 aprile per la Pasqua (mercoledì 8 aprile gli eventuali recuperi) e si chiude il 3 maggio, poi il 10 e 17 eventuali spareggi o il via dei playoff.Stesse date anche per il campionato di Promozione, con la post season il 24 e 31 maggio, mentre qui la Coppa Promozione comincia molto più avanti, mercoledì 24 settembre col turno preliminare per le neopromosse, poi il 15 ottobre i 32esimi, il 26 novembre i 16esimi, il 21 dicembre gli ottavi, l’11 febbraio i quarti, l’11 marzo le semifinali e mercoledì 8 aprile la finale.Diverso il percorso per la Prima categoria: il campionato scatta il 14 settembre, con fine andata il 14 dicembre (un turno infrasettimanale mercoledì 5/11), inizio ritorno il 18 gennaio e chiusura il 3 maggio, mentre i playoff si chiudono con la finale regionale il 2 giugno.La coppa di Prima scatta domenica 7 settembre, l’8 ottobre il 2° turno, quindi 3 e 21 dicembre, 11 febbraio, 11 marzo e la finale l’ 8 aprile 2026.Anche Seconda e Terza del comitato di Modena partiranno domenica 14 settembre, mentre le coppe dovrebbero iniziare il 7.