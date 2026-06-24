Dilettanti, il campo Canova di Concordia nel degrado

Il Francesco Canova di Concordia è stato completamente abbandonato: erbacce, erba (si fa per dire) gialla visto che il campo non viene innaffiato da mesi, panchine ribaltate dal vento, porte senza reti. Insomma, un vero e proprio campo nel degrado. Diciamo subito che la gestione del Canova ce l'ha la Uisp che lo ha dato in affitto al Concordia e al Vallalta. Il Concordia però in questo periodo è in difficoltà, ha rinunciato alla Terza dove è retrocesso quest'anno e farà solo settore giovanile. Sì, ci sarà una squadra di calcio a 11 ma della Uisp. Il Vallalta, neopromosso in Seconda al suo primo anno di attività, invece ci dicono che sia in pari con gli affitti e spera infatti che il campo sia in condizioni almeno accettabili a settembre.

Matteo Pierotti