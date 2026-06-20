Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Dilettanti Modena, la stagione 26/27 parte domenica 30 agosto

Dilettanti Modena, la stagione 26/27 parte domenica 30 agosto

La coppa di Eccellenza inizia invece mercoledì 9 settembre con un turno preliminare riservato alle neopromosse

2 minuti di lettura

Nella riunione di venerdì con le società di Eccellenza e Promozione, il Crer ha comunicato le date della prossima stagione de campionati regionali. Il campionato di Eccellenza parte domenica 30 agosto con l'ultima di andata il 13/12. Ci sarà anche un turno infrasettimanale mercoledì 28 ottobre. La coppa di Eccellenza inizia invece mercoledì 9 settembre con un turno preliminare riservato alle neopromosse e a quelle che si sono salvate ai playout, il secondo turno mercoledì 30 settembre. Il campionato di Promozione parte domenica 13 settembre con un turno infrasettimanale mercoledì 4/11, ultima dí andata il 13/12 con domenica 20/12 libera per eventuali recuperi. Ripresa girone di ritorno il 17/1. La coppa parte domenica 6 settembre con gare ad eliminazione diretta. Anche la Prima categoria partirà il 13 settembre.


Domenica, a partire dalle ore 15.30, nella prestigiosa cornice della Sala Convention del 'Museo Ferrari' (Via Ferrari 43, Maranello). 'La grande giornata delle società', l’ormai tradizionale festa di fine anno organizzata dal Crer. Un appuntamento d'élite in cui verranno premiate tutte le squadre vincitrici dei campionati e delle coppe dilettantistiche, sia regionali che provinciali, maschili e femminili, spaziando dal calcio a 11 fino al calcio a 5.

L'invito è strettamente riservato ai club trionfatori. Il programma della giornata prevede l'accoglienza alle 15.30, l'inizio ufficiale delle premiazioni alle 16:15, la visita guidata all'interno del Museo Ferrari alle 17.45. Saranno tante le società modenesi: per il campionato da segnalare Medolla, San Felice, Polinago, Fox Junior Serramazzoni, Novese, Levizzano, Monari Nasi, Cognentese e Vallalta, a cui si aggiungono le vincitrici delle coppe provinciali San Paolo (Seconda) e San Damaso Under 21 (Terza), mentre per il futsal ci sarà il Montale per la Velez.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena gay pride, in migliaia per le vie del centro: Mezzetti e Muzzarelli si alternano alla guida

Modena gay pride, in migliaia per le vie del centro: Mezzetti e Muzzarelli si alternano alla guida

Strage di Modena, le parole di Luigi Chiarello: 'La mia giacca macchiata dal sangue di El Koudri'

Strage di Modena, le parole di Luigi Chiarello: 'La mia giacca macchiata dal sangue di El Koudri'

Assemblea di bilancio Coop Alleanza 3.0, Mezzetti: ‘Modello cooperativo resta essenziale’

Assemblea di bilancio Coop Alleanza 3.0, Mezzetti: ‘Modello cooperativo resta essenziale’

Panathlon Modena, serata alla tenuta Chiarli: già raccolti 13mila euro per la Casa di Fausta

Panathlon Modena, serata alla tenuta Chiarli: già raccolti 13mila euro per la Casa di Fausta

‘A giugno aumentano le liste d’attesa: annullati i miglioramenti dei mesi precedenti’

‘A giugno aumentano le liste d’attesa: annullati i miglioramenti dei mesi precedenti’

Modena, ampliamento Monterè: il Consiglio di Stato torna a bocciare il piano disegnato da Muzzarelli

Modena, ampliamento Monterè: il Consiglio di Stato torna a bocciare il piano disegnato da Muzzarelli

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Antonelli da manuale: in pole a Monaco davanti a Verstappen. Seconda fila per le Ferrari

Antonelli da manuale: in pole a Monaco davanti a Verstappen. Seconda fila per le Ferrari

Formula 1, la Ferrari torna a vincere: Hamilton trionfa a Barcellona

Formula 1, la Ferrari torna a vincere: Hamilton trionfa a Barcellona

Formula 1, in Canada poker di Antonelli: Hamilton secondo davanti a Verstappen. Leclerc quarto

Formula 1, in Canada poker di Antonelli: Hamilton secondo davanti a Verstappen. Leclerc quarto

La Ferrari elettrica parte malissimo: il titolo crolla in Borsa. Montezemolo: 'Si rischia la distruzione di un mito'

La Ferrari elettrica parte malissimo: il titolo crolla in Borsa. Montezemolo: 'Si rischia la distruzione di un mito'

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti MotoGp, a Brno Ogura conquista la pole e Bagnaia vince la sprint

MotoGp, a Brno Ogura conquista la pole e Bagnaia vince la sprint

Igor Protti e il legame con Rimini: anche la Regione Emilia Romagna dice addio al grande bomber

Igor Protti e il legame con Rimini: anche la Regione Emilia Romagna dice addio al grande bomber

Gravissimo infortunio per il centrocampista del Sassuolo Ismael Koné

Gravissimo infortunio per il centrocampista del Sassuolo Ismael Koné

Terza categoria: a Modena si prevedono 32 squadre

Terza categoria: a Modena si prevedono 32 squadre