Dilettanti Modena, la stagione 26/27 parte domenica 30 agosto

Nella riunione di venerdì con le società di Eccellenza e Promozione, il Crer ha comunicato le date della prossima stagione de campionati regionali. Il campionato di Eccellenza parte domenica 30 agosto con l'ultima di andata il 13/12. Ci sarà anche un turno infrasettimanale mercoledì 28 ottobre. La coppa di Eccellenza inizia invece mercoledì 9 settembre con un turno preliminare riservato alle neopromosse e a quelle che si sono salvate ai playout, il secondo turno mercoledì 30 settembre. Il campionato di Promozione parte domenica 13 settembre con un turno infrasettimanale mercoledì 4/11, ultima dí andata il 13/12 con domenica 20/12 libera per eventuali recuperi. Ripresa girone di ritorno il 17/1. La coppa parte domenica 6 settembre con gare ad eliminazione diretta. Anche la Prima categoria partirà il 13 settembre.





Domenica, a partire dalle ore 15.30, nella prestigiosa cornice della Sala Convention del 'Museo Ferrari' (Via Ferrari 43, Maranello). 'La grande giornata delle società', l’ormai tradizionale festa di fine anno organizzata dal Crer. Un appuntamento d'élite in cui verranno premiate tutte le squadre vincitrici dei campionati e delle coppe dilettantistiche, sia regionali che provinciali, maschili e femminili, spaziando dal calcio a 11 fino al calcio a 5.

L'invito è strettamente riservato ai club trionfatori. Il programma della giornata prevede l'accoglienza alle 15.30, l'inizio ufficiale delle premiazioni alle 16:15, la visita guidata all'interno del Museo Ferrari alle 17.45. Saranno tante le società modenesi: per il campionato da segnalare Medolla, San Felice, Polinago, Fox Junior Serramazzoni, Novese, Levizzano, Monari Nasi, Cognentese e Vallalta, a cui si aggiungono le vincitrici delle coppe provinciali San Paolo (Seconda) e San Damaso Under 21 (Terza), mentre per il futsal ci sarà il Montale per la Velez.

Matteo Pierotti