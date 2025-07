Fiorano, bodybuilding: Simone Bestagno vince al Flex Weekend

Trionfo modenese al Flex Weekend, uno degli appuntamenti più attesi del panorama bodybuilding nazionale. Simone Bestagno, atleta e preparatore di Fiorano Modenese, ha conquistato il primo posto nella categoria Classic Physique Master, distinguendosi per preparazione tecnica, controllo fisico, attitudine e presenza scenica. Bestagno è fondatore del centro fitness Best You, struttura a numero chiuso con sede a Fiorano Modenese.

'Vincere una competizione di questo livello è sempre una grande emozione, ma lo è ancora di più sapere che posso rappresentare il nostro territorio con orgoglio portando valore alla comunità – ha commentato Bestagno -. Questo risultato è il frutto di anni di metodo, studio e coerenza, valori che porto ogni giorno anche nella mia struttura a Fiorano'.